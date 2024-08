Γάζα: Το σχέδιο τριών φάσεων για κατάπαυση του πυρός και ο εσωτερικός «διχασμός» στο Ιράν για τα αντίποινα στο Ισραήλ

Η δεύτερη φάση «βλέπει» ένα μόνιμο τέλος στις εχθροπραξίες με αντάλλαγμα την απελεύθερωση όλων των ομήρων και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Τέλος, η τρίτη φάση προβλέπει να ξεκινήσει ένα πολυετές σχέδιο ανασυγκρότησης της Γάζας.

Διπλωματικές πιέσεις για αποκλιμάκωση

Πριν καν ανακοινωθεί ο τόπος διεξαγωγής των συνομιλιών, το Ισραήλ έσπευσε να δηλώσει δια του ίδιου του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θα είναι εκεί προκειμένου να οριστικοποιήσει τη συμφωνία για τη Γάζα στις 15 του Αυγούστου. Η κίνηση του Ισραήλ εντείνει την πίεση τόσο στην ηγεσία της Χαμάς όσο και στο Ιράν για να δημιουργηθούν συνθήκες αποκλιμάκωσης.

Το Ιράν μετά και τις προειδοποιήσεις των Αμερικανών αντιλαμβάνεται ότι ακόμα και η ίδια η ύπαρξη του καθεστώτος της Τεχεράνης τίθεται σε κίνδυνο σε περίπτωση σύρραξης. Θα μπορούσε, δε, κάλλιστα να «πουλήσει» τις εξελίξεις ως αποτέλεσμα της δικής του ισχύος και απειλής.

Η Χαμάς αποδεκατισμένη πλέον και με τον Γιαχία Σίνουαρ για αρχηγό να είναι «κόκκινο πανί» παγκοσμίως λόγω της τρομοκρατικής του δράσης θέλει απεγνωσμένα τη συμφωνία στη Γάζα.

Άγνωστος παράγοντας παραμένει η Χεζμπολάχ η οποία ωστόσο, εάν επαληθευτεί το «καλό σενάριο» με το Ιράν να πλήττει στόχους εκτός Ισραήλ ή να χτυπά προσεκτικά εντός, δεν μπορεί να κάνει και πολλά από μόνη της. Υπάρχουν για πρώτη φορά ενδείξεις ότι κάτι πάει να αλλάξει – αν και όλα αυτά παραμένουν σενάρια.

Εσωτερικός «διχασμός» στο Ιράν για τα αντίποινα στο Ισραήλ

«Διχασμό» στο εσωτερικό του Ιράν φαίνεται πως έχει προκαλέσει το θέμα του σχεδιαζόμενου χτυπήματος στο Ισραήλ. Σύμφωνα με αποκάλυψη του Telegraph, οι Φρουροί της Επανάστασης επιμένουν να επιτεθούν άμεσα στο Τελ Αβίβ και σε άλλες ισραηλινές πόλεις ως απάντηση στη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη, ωστόσο ο νέος, μετριοπαθής, πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, αντιτίθεται σε αυτή την προοπτική.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πεζεσκιάν πρότεινε η επίθεση να επικεντρωθεί σε «μυστικές ισραηλινές βάσεις» σε χώρες που γειτνιάζουν με το Ιράν. Μάλιστα, το δημοσίευμα «θυμάται» πως το Ιράν έχει στο παρελθόν στοχοποιήσει «κατασκοπευτικές βάσεις» της Μοσάντ στο ιρακινό Κουρδιστάν.

Σύμβουλος του Ιρανού προέδρου δήλωσε στον Telegraph ότι «ο Πεζεσκιάν φοβάται ότι οποιαδήποτε άμεση επίθεση στο Ισραήλ θα έχει σοβαρές συνέπειες». «Ανέφερε (ο Πεζεσκιάν) ότι ήμασταν τυχεροί που το Ιράν δεν προχώρησε σε ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ισραήλ την προηγούμενη φορά και ίσως να μην γίνει ούτε αυτή τη φορά», πρόσθεσε ο σύμβουλος, αναφερόμενος στην επίθεση της 13ης Απριλίου, όταν το Ιράν εκτόξευσε περισσότερα από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Ένας άλλος σύμβουλος του Ιρανού προέδρου που επικαλείται η Telegraph δήλωσε ότι ο Πεζεσκιάν «πρότεινε να στοχεύσουμε ένα μέρος που συνδέεται με το Ισραήλ στο Αζερμπαϊτζάν ή στο Ιρακινό Κουρδιστάν, να ενημερώσουμε αυτές τις χώρες εκ των προτέρων και να τελειώσουμε έτσι με όλο το δράμα».

The British Telegraph reports that Iranian President Pashakhian opposes the Revolutionary Guards' plan to initiate a war.

According to the report, there are internal disagreements in Iran over how to respond to Israel. The Revolutionary Guards' commanders, reportedly under… https://t.co/4Iw3R2bOaMpic.twitter.com/xSpFLnaeis