Γάζα: Τουλάχιστον 10 νεκροί, ανάμεσά τους 5 δημοσιογράφοι, σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Κουντς Αλ Γιουμ (σ.σ. «Η Ιερουσαλήμ Σήμερα») ανέφερε μέσω X ότι θρηνεί «πέντε μάρτυρες δημοσιογράφους» του: τους «Φάντι Χασούνα, Ιμπραήμ αλ Σέιχ Αλί, Μοχάμεντ αλ Λάντα, Φάισαλ Αμπού αλ Κουμσάν και Αϊμάν αλ Τζάντι», οι οποίοι «σκοτώθηκαν σε σιωνιστική επίθεση με στόχο όχημα εξωτερικών μεταδόσεων» του δικτύου, που ήταν σταθμευμένο μπροστά σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό μέσο ενημέρωσης, οι εργαζόμενοί του σκοτώθηκαν μέσα στον καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων Νουσέιρατ, ενώ «εκτελούσαν το δημοσιογραφικό και ανθρωπιστικό τους καθήκον».

Ο θάνατος των πέντε δημοσιογράφων αποτελεί —πρόσθεσε το δίκτυο— «έγκλημα που προστίθεται στη σειρά εγκλημάτων της (ισραηλινής) κατοχής εναντίον παλαιστινίων δημοσιογράφων».

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως πύραυλος που εκτοξεύτηκε από ισραηλινό αεροσκάφος χτύπησε απευθείας το βαν των δημοσιογράφων, το οποίο ήταν σταθμευμένο μπροστά στο νοσοκομείο Αλ Άουντα, στον καταυλισμό προσφύγων Νουσέιρατ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακαριαία και οι πέντε και να πάρει φωτιά το όχημα.

The external broadcast vehicle of Al-Quds Today Channel, which was bombed by the Israeli occupation and journalists was assassinated inside, in front of Al-Awda Hospital in Nuseirat, central Gaza Strip, at dawn today. #Gaza #palestine @qudsn pic.twitter.com/P7hqpFgq4s

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι διεξήγαγε «πλήγμα ακριβείας εναντίον πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ παρόντα στα όρια της ζώνης της Νουσέιρατ».

Πρόσθεσε πως προτού εξαπολύσει το πλήγμα «έλαβε μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος να πάθουν κακό άμαχοι», με τη χρήση «πυρομαχικών ακριβείας» και φροντίζοντας να υπάρχει «αεροπορική επιτήρηση».

Overnight, the IAF conducted an airstrike on a vehicle belonging to the TV news channel "Al Quds Today" in the Nuseirat refugee camp near the Al Awda hospital in central Gaza.

The IDF later released a statement claiming that it targeted a Palestinian Islamic Jihad (PIJ)… pic.twitter.com/M7BIA8BTz0