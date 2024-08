Γάζα: Τουλάχιστον 10 νεκροί από αεροπορική επιδρομή σε σχολείο

Στην ανακοίνωση της Χαμάς αναφέρεται ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν και ένας διοικητής των Ταξιαρχών της Τουλκάρεμ ενώ ο Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι οι άλλοι τέσσερις άνδρες που σκοτώθηκαν ήταν μαχητές του.

Λίγες ώρες αργότερα, σε δεύτερο πλήγμα χτυπήθηκε μια ομάδα μαχητών που είχε ανοίξει πυρ εναντίον στρατιωτών, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό που έκανε λόγο για «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» στην Τουλκάρεμ. Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεως WAFA ανέφερε ότι στο πλήγμα αυτό σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι όλοι τους ήταν μαχητές.

Israel bombed a school where displaced families were taking shelter in the Sheikh Radwan neighborhood of Gaza, killing 10 Palestinian civilians, including women and children, and wounding many others, according to initial reports.#Israel#Gaza

