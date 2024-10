Γάζα: Τουλάχιστον 15 νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό σε σχολείο - Πλήξαμε κέντρο διοίκησης της Χαμάς, λένε οι IDF

Στο νοσοκομείο της Αλ Άκσα αρκετές σκηνές τυλίχθηκαν στις φλόγες. Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν κατά την συγκεκριμένη επίθεση στο νοσοκομειακό συγκρότημα, όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι.

