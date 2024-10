Γάζα: Τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο

Το νοσοκομείο Αλ Άουντα επιβεβαίωσε τον απολογισμό των 17 νεκρών, προσθέτοντας ότι παρέλαβε 42 τραυματίες, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι παιδιά και ηλικιωμένοι. Πρόσθεσε ότι επρόκειτο για αεροπορικό πλήγμα.

Gaza's civil defense agency says an Israeli strike on a school-turned-shelter has killed at least 16 people, including children, in the Palestinian territory's central Nuseirat area, while the Israeli military reported it has hit Hamas militants.