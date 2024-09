Γάζα: Τουλάχιστον 19 νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο - Μεταξύ αυτών 13 παιδιά

«Περισσότεροι από 30» άνθρωποι, μεταξύ αυτών «εννέα παιδιά» τραυματίστηκαν από τον βομβαρδισμό του σχολείου Αλ Ζαϊτούν Σ στην πόλη της Γάζας (βόρεια), συμπλήρωσε ο ίδιος, υπογραμμίζοντας πως εκεί φιλοξενούνταν χιλιάδες άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο μεταξύ της Χαμάς και του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό σε ένα δελτίο Τύπου ότι «διεξήγαγε ένα στοχευμένο πλήγμα εναντίον τρομοκρατών, οι οποίοι επιχειρούσαν από το εσωτερικό ενός κέντρου διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς στην πόλη της Γάζας», διευκρινίζοντας πως ο στόχος βρισκόταν «μέσα» στο σχολείο Αλ Φάλαχ, το οποίο βρίσκεται δίπλα στα κτίρια του σχολείου Αλ Ζαϊτούν.

Το σχολείο Αλ Ζαϊτούν επλήγη, διαπίστωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στο σημείο.

Ο ισραηλινός στρατός πρόσθεσε πως έλαβε «μέτρα για να μετριάσει τον κίνδυνο να τραυματιστούν άμαχοι», ιδίως μέσω της χρήσης όπλων υψηλής ακρίβειας.

Gaza's Civil Defence has retrieved five children from under the rubble of a home that was targeted in the Zeitoun neighbourhood, as Israel continues its deadly attacks across the besieged enclave.

