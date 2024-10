Γάζα: Χιλιάδες άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στην Τζαμπάλια

Τουλάχιστον 34 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από τα ισραηλινά πλήγματα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας και οι μισοί από αυτούς στην Τζαμπάλια, αυτόν τον μεγαλύτερο από τους ιστορικούς προσφυγικούς καταυλισμούς των Παλαιστινίων.

«Κανείς δεν επιτρέπεται να βγει ή να μπει. Όποιος το προσπαθήσει, πυροβολείται», ανέφερε η συντονίστρια της MSF Σάρα Βουιλστέκε, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. Πέντε μέλη των MSF έχουν παγιδευτεί στην Τζαμπάλια, πρόσθεσε.

«Δεν ξέρω τι να κάνω. Μπορεί να πεθάνουμε ανά πάσα στιγμή. Ο κόσμος λιμοκτονεί. Φοβάμαι να μείνω και φοβάμαι να φύγω», φέρεται να είπε ο Χαϊντάρ, ένας οδηγός που εργάζεται για τη διεθνή φιλανθρωπική οργάνωση.

Thousands of people are trapped in Jabalia camp, north #Gaza, as Israeli forces attack the area. “Nobody is allowed to get in or out, anyone who tries is getting shot,” says Sarah Vuylsteke, MSF project coordinator.

5 MSF staff are trapped in the camp, fearing for their lives.