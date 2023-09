ΓΕΕΘΑ για τραγωδία στη Λιβύη: Τρεις Ελληνες νεκροί και δύο αγνοούμενοι στο δυστύχημα με το πούλμαν

Τι μετέδωσε το Reuters

Νωρίτερα το πρακτορείο Reuters έκανε λόγο για 4 Ελληνες νεκρούς, οι οποίοι επέβαιναν στο πούλμαν με την ανθρωπιστική βοήθεια για την πλημμυρισμένη πόλη Ντέρνα.

Η πηγή της ενημέρωσης για τη συγκεκριμένη πληροφορία είναι το υπουργείο Υγείας της ανατολικής κυβέρνησης της Λιβύης, σύμφωνα με το οποίο άλλοι 15 Ελληνες τραυματίστηκαν, επτά από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld