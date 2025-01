Γεμίζουν νοσοκομεία της Κίνας από κρούσματα του HMPV - Tα συμπτώματα

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν συμφορημένα νοσοκομεία και υπερφορτωμένα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Five years into the #COVID_19 pandemic, #China faces an outbreak of the human metapneumovirus (#HMPV) and other viruses such as influenza A, Mycoplasma

Pneumonia and COVID-19. Reports and social media posts indicate hospitals and crematoriums are overwhelmed, especially in… pic.twitter.com/TmuKWEJqwA