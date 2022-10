Γενέθλια Πούτιν: Το... τρακτέρ που του έκαναν δώρο - Ευχές από Ερντογάν και Κιμ Γιονγκ Ουν

Στα γενέθλιά του, ο Πούτιν θα συμμετάσχει σε άτυπη συνάντηση κορυφής της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών στην Αγία Πετρούπολη, την κάποτε αυτοκρατορική πρωτεύουσα, σε μια εκδήλωση που σχεδιάστηκε για να δείξει ότι ο Πούτιν δεν είναι απομονωμένος, παρά τις ευρείες επικρίσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία - πολλοί ευχήθηκαν για την υγεία του Πούτιν από το εσωτερικό και το εξωτερικό, μετέδωσε το Γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, αναμεταδίδοντας τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων TASS.

Tα τρακτέρ και τα...καρπούζια

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, που έδωσε το παρόν στην άτυπη συνάντηση κορυφής στην Αγία Πετρούπολη, φρόντισε να μην πάει με άδεια χέρια. Το πρωτότυπο δώρο του δεν ήταν άλλο από ένα... τρακτέρ! Η συγκεκριμένη επιλογή βέβαια δεν είναι τυχαία αφού τα τρακτέρ είναι το καμάρι της βιομηχανίας της Λευκορωσίας από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης.

Το δώρο του Λευκορώσου ηγέτη συναγωνίζεται επάξια αυτό του προέδρου του Τατζικιστάν, Ιμομάλι Ραχμόν ο οποίος έφερε τόνους πεπόνια και καρπούζια σε μορφή πυραμίδας!

