Γενική απεργία στο Ισραήλ με αίτημα συμφωνία για τους ομήρους - Συλλαλητήρια και συλλήψεις σε όλη τη χώρα

Από τις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), «όλη η ισραηλινή οικονομία θα βρίσκεται σε γενική απεργία», διατράνωσε χθες ο επικεφαλής της ισχυρής κεντρικής συνομοσπονδίας εργατικών συνδικάτων Αρνόν Μπαρ Νταβίντ, καθώς «πρέπει να καταφέρουμε να τερματιστεί αυτή η εγκατάλειψη των ομήρων».

«Στις 08:00 το αεροδρόμιο θα κλείσει, οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις θα σταματήσουν», τόνισε η συνομοσπονδία HISTADRUT.

Χθες εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί —ως ακόμη και μισό εκατομμύριο, κατά εκτιμήσεις ΜΜΕ—διαδήλωσαν σε διάφορες πόλεις, για να απαιτήσουν, για ακόμη μια φορά, να κλειστεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων. Στο Τελ Αβίβ, διαδηλωτές απέκλεισαν αυτοκινητόδρομο. Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα με αστυνομικούς να κάνουν χρήση εκτοξευτήρων πεπιεσμένου νερού εναντίον διαδηλωτών. Οι αρχές έκαναν λόγο για 29 συλλήψεις.

BREAKING: A massive demonstration tonight in Tel Aviv, Israel has drawn hundreds of thousands of Israelis, demanding a ceasefire and a hostages deal, which they accuse Prime Minister Netanyahu of actively blocking.@GeneralMCNewspic.twitter.com/yvjuCkuVar