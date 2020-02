Γενικός διευθυντής ΠΟΥ: Ο κόσμος πρέπει να αφυπνισθεί και να θεωρήσει τον κορωνοϊό υπ' αριθμόν 1 δημόσιο κίνδυνο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην ηπειρωτική Κίνα ανήλθε χθες σε 44.653, σύμφωνα με τις κινεζικές υγειονομικές αρχές, στα οποία περιλαμβάνονται 2.015 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Ομως αμφιβολίες διατυπώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αξιοπιστία αυτών των αριθμών, και κατά συνέπεια των τάσεων στις οποίες παραπέμπουν, δεδομένου ότι η κινεζική κυβέρνηση αναθεώρησε την περασμένη εβδομάδα τις οδηγίες για την κατάταξη των κρουσμάτων.

Την ώρα που οι κινέζοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχον, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι η επιδημία αποτελεί παγκόσμιας κλίμακας απειλή, ενδεχομένως χειρότερη από την τρομοκρατία.

Ο κόσμος «πρέπει να αφυπνισθεί και να θεωρήσει αυτόν τον εχθρικό ιό υπ' αριθμόν 1 δημόσιο κίνδυνο», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Ανταχανόμ Γκεμπρεγέσιους,προειδοποιώντας ότι θα χρειασθούν 18 μήνες για την παρασκευή εμβολίου.

