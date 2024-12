Γεωργία: 26 τραυματίες από συγκρούσεις στη διάρκεια φιλοευρωπαϊκής διαδήλωσης

Χθες, Δευτέρα, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και πάλι στο Τμπιλίσι, την πρωτεύουσα, για την πέμπτη ημέρα μιας εκτεταμένης κινητοποίησης εναντίον της πολιτικής της κυβέρνησης, που κατηγορείται για αυταρχική παράκκλιση και ότι είναι φιλορωσική.

Protesters in Georgia use fireworks against water cannon pic.twitter.com/zZa9L4PiWa

Το κόμμα Γεωργιανό Όνειρο, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2012, προκάλεσε την Πέμπτη αυτές τις διαμαρτυρίες αναβάλοντας για το 2028 τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση - ένας στόχος που είναι ωστόσο εγγεγραμμένος στο Σύνταγμα αυτής της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας.

Η αστυνομία έκανε χρήση ισχυρών εκτοξευτήρων νερού και δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος, το οποίο απάντησε εκτοξεύοντας πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών.

Thousands of protesters took to the streets for the third night in a row in Tbilisi, Georgia.

Unhappy with the country's delayed EU membership talks, protesters clashed with police outside parliament. pic.twitter.com/FwEQwBxZfR