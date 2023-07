Γεωργία: Αγνώριστος ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος Μιχαήλ Σαακασβίλι - Βίντεο

Ο 55χρονος Σαακασβίλι εκτίει από το 2021 ποινή φυλάκισης έξι ετών με την κατηγορία της κατάχρησης εξουσίας την εποχή που ήταν πρόεδρος – ο ίδιος επιμένει ότι είναι αθώος και ότι η κατηγορία ήταν πολιτικά υποκινούμενη.

Georgia's third president, Mikheil Saakashvili, is in court today, participating remotely.#SaveMishapic.twitter.com/sDrnUrs3H2