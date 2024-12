Γεωργία: Έφοδος της αστυνομίας στην έδρα κόμματος της αντιπολίτευσης - Ξυλοκοπήθηκε ο αρχηγός - ΒΙΝΤΕΟ

Opposition leader Nika Gvaramia and Coalition for Change member Gela Khasaya have been detained, according to Echo Kavkaza via Suspilne.

? Authorities in Tbilisi have launched a sweeping crackdown on opposition parties, conducting raids on their offices.

Το κόμμα, ένα από τα τέσσερα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης, ανακοίνωσε ότι ο αρχηγός ξυλοκοπήθηκε σε βαθμό που έχασε τις αισθήσεις του.

Το κόμμα Συνασπισμός για την Αλλαγή ανήρτησε βίντεο στο X που δείχνει τον Νίκα Γκβαραμία να μην κινείται και να μεταφέρεται από τα χέρια και τα πόδια του από άνδρες σε έναν δρόμο.

Το κόμμα ανέφερε ότι ο Γκβαραμία «πετάχτηκε μέσα σε ένα αστυνομικό όχημα καθώς δέχθηκε σωματική επίθεση και έχασε τις αισθήσεις του».

??Brutal arrests of opposition leaders have begun in ????Georgia

The leader of the largest opposition party, the Coalition for Change, Niki Gvamaria, and a member of the party, Gela Khasai, have been reported detained.

In addition, opponents of the Georgian government are… pic.twitter.com/n2SNrHEqxx