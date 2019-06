Γεωργία: Επεισόδια και πυροβολισμοί έξω από τη Βουλή για την παρουσία Ρώσου βουλευτή

Η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι χαρακτήρισε τη Ρωσία «εχθρό και δύναμη κατοχής», της οποίας η «πέμπτη φάλαγγα» βρίσκεται πίσω από τις βίαιες χθεσινές διαμαρτυρίες, για τις οποίες προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος να διχάσουν τη χώρα, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

#Georgia : Anti-govt protest in #Tbilisi gets violent, demonstrators tried to storm parliament building https://t.co/GgkUXE7JkM pic.twitter.com/bnVOk0ct1f

Η δήλωση της προέδρου έγινε μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στο Τμπιλίσι όπου η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και σφαιρών με επικάλυψη καουτσούκ για να σταματήσει τους διαδηλωτές που ήθελαν να εισβάλουν στο κτίριο του κοινοβουλίου.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, κατηγόρησε τις δυνάμεις της γεωργιανής αντιπολίτευσης ότι προσπαθούν να εμποδίσουν τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως «ριζοσπαστικές» δυνάμεις οργάνωσαν εσκεμμένα διαμαρτυρίες χθες, Πέμπτη, το βράδυ, στη διάρκεια της επίσκεψης ρωσικής αντιπροσωπείας στο Τμπιλίσι.

«Η Ρωσία είναι εχθρός μας και δύναμη κατοχής. Η πέμπτη φάλαγγα την οποία διαχειρίζεται μπορεί να είναι πιο επικίνδυνη από μια ανοιχτή επίθεση», έγραψε η πρόεδρος της Γεωργίας Ζουραμπισβίλι στη σελίδα της στο Facebook.

The scenes in Tbilisi, Georgia flared up suddenly after public anger over the visit and speech of a member of the Russian lower house of parliament triggered big street protests. https://t.co/u2SzLAHRVqpic.twitter.com/TY99BUrRbG