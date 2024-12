Γεωργία: Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει διαδηλωτές - ΒΙΝΤΕΟ

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η αστυνομία έβαλε τέλος σε πολύωρη αντιπαράθεση απομακρύνοντας τους διαδηλωτές από την περιοχή του κτιρίου του κοινοβουλίου και ωθώντας τους στη λεωφόρο Ρουσταβέλι προς το κτίριο της Όπερας του Τμπιλίσι, ενώ άρχισε να υψώνει οδοφράγματα χρησιμοποιώντας κάθε υλικό που μπορούσε να βρει.

Thousands of protesters took to the streets for the third night in a row in Tbilisi, Georgia.

Unhappy with the country's delayed EU membership talks, protesters clashed with police outside parliament. pic.twitter.com/FwEQwBxZfR