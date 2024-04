Γεωργία: Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και σφαιρών από καουτσούκ εναντίον διαδηλωτών - Βίντεο

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Reuters ότι είδε την αστυνομία να εκτοξεύει δακρυγόνα χωρίς καμιά προειδοποίηση και να μεταφέρει αντλίες νερού.

Οι αστυνομικοί χτύπησαν επανειλημμένα διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν αυγά και μπουκάλια ως απάντηση.

Νωρίτερα απόψε, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κοινοβούλιο για να διαδηλώσουν κατά του νομοσχεδίου για την "ξένη επιρροή", το οποίο η αντιπολίτευση και τα δυτικά κράτη καταγγέλλουν ως κατασταλτικό και αυταρχικό.

The footage shows the riot police beating up the protesters, including young girls at the rally against the #RussianLaw in #Tbilisi

Video: Kate Mosiava pic.twitter.com/I4QiqykqoE