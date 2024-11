Γεωργία: Η εκλογική επιτροπή επιβεβαίωσε τη νίκη του κυβερνώντος κόμματος στις βουλευτικές εκλογές

Το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε πως ξεκίνησε έρευνα για το συμβάν.

Ο Καλανταρισβίλι επέστρεψε στη συνεδρίαση με ένα τσιρότο στο αριστερό μάτι, αφού υπέγραψε πρωτόκολλο που επιβεβαιώνει την απόφαση, σύμφωνα με την οποία το φιλορωσικό κόμμα Γεωργιανό Όνειρο είναι ο νικητής των εκλογών της 26ης Οκτωβρίου.

Το κόμμα έλαβε το 53,9% των ψήφων, εξασφαλίζοντας 89 έδρες σε σύνολο 150 του Κοινοβουλίου, ανέφεραν γεωργιανά μέσα ενημέρωσης.

