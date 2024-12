Γεωργία: Νεκρός από πυροβολισμούς βουλευτής στο κοινοβούλιο της Αμπχαζίας

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Αμπχαζίας Apsnypress μετέδωσε πως το υπουργείο Εσωτερικών ταυτοποίησε έναν άλλο βουλευτή, τον Αντγκούρ Χαραζία, ως ύποπτο στο περιστατικό και πως αυτός διέφυγε από το σημείο. Το τηλεγράφημα δεν δίνει οποιαδήποτε ένδειξη για το κίνητρο.

According to local sources, there was a shooting today in the parliament of #Abkhazia, a region of #Georgia under #Russian military occupation since 2008, when #Moscow invaded the country. The motive appears to have been the vote on a controversial law aimed at making it easier… pic.twitter.com/mKFtuXw68E