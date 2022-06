Γεωργία: Θα εργαστούμε με αποφασιστικότητα για την απόκτηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην ΕΕ

«Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε με αποφασιστικότητα τους επόμενους μήνες για να αποκτήσουμε το καθεστώς υποψήφιας χώρας (προς ένταξη στην ΕΕ)», ανέφερε η πρόεδρος Ζουραμπισβίλι σε μήνυμά της στο Twitter, αφότου οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνώρισαν την «προοπτική» της Γεωργίας να ενταχθεί μελλοντικά στους κόλπους της Ένωσης.

A historic day. Georgia’s European perspective is recognized. Now, we’re ready to work with determination over the next months to reach the candidate status. https://t.co/aICUnFByBr