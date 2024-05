Γεωργία: Χιλιάδες διαδηλωτές απέκλεισαν κεντρική πλατεία της Τιφλίδας

Χθες Τετάρτη, το κοινοβούλιο της Γεωργίας ενέκρινε σε δεύτερη ανάγνωση το νομοσχέδιο για τους «ξένους πράκτορες» που έχει επικριθεί ότι είναι ρωσικής εμπνεύσεως. Σύμφωνα με αυτό, οι οργανισμοί που λαμβάνουν πάνω από το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό, θα καταχωρίζονται ως «ξένοι πράκτορες» – ότι εξυπηρετούν δηλαδή συμφέροντα ξένης δύναμης.

Το γεωργιανό κοινοβούλιο αναμένεται να εξετάσει το νομοσχέδιο σε τρίτη ανάγνωση σε περίπου δύο εβδομάδες.

???? Thousands of protesters in #Tbilisi blocked traffic throughout Heroes Square. pic.twitter.com/ksWJSgEeuX