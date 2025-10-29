Γερμανία: Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός - Real.gr

Quantcast
Γερμανία: Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός
Γερμανία: Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός

14:00, 29/10/2025
Γερμανία: Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός

Στα 13,90 ευρώ/ώρα θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στην Γερμανία από την 1η Ιανουαρίου 2026 και στα 14,60 έναν χρόνο αργότερα, αποφάσισε νωρίτερα σήμερα το υπουργικό συμβούλιο. Πρόκειται για την σημαντικότερη αύξηση των τελευταίων 10 ετών, από την εισαγωγή του κατώτατου μισθού στη χώρα.

Η απόφαση βασίζεται στην εισήγηση της Επιτροπής Κατώτατου Μισθού, στην οποία εκπροσωπούνται εργοδότες και εργαζόμενοι και προβλέπει αύξηση σε δύο φάσεις. Ο τρέχων κατώτατος μισθός ανέρχεται σε 12,82 ευρώ/ώρα. Για την εφαρμογή της απόφασης δεν απαιτείται η έγκριση του κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Γερμανικής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (DGB), από την αύξηση αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 6,6 εκατομμύρια εργαζόμενοι, ειδικά γυναίκες και εργαζόμενοι στην πρώην ανατολική Γερμανία. Για «ιστορία επιτυχίας για εκατομμύρια εργατικούς ανθρώπους» έκανε λόγο η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας (SPD) και τόνισε ότι η αύξηση θα αποφέρει σημαντικά μεγαλύτερες αποδοχές, επιτρέποντας παράλληλα στις επιχειρήσεις «να κατανείμουν υπεύθυνα» το αυξανόμενο κόστος σε διάστημα δύο ετών. Η κυβέρνηση υπολογίζει το επιπλέον μισθολογικό κόστος σε περίπου 2,2 δισεκατομμύρια για το 2025 και σε 3,4 δισεκατομμύρια για το 2026.

