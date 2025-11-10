Γερμανία: Αυξάνονται οι μαθητές και μαζί οι ανάγκες για σχολικές αίθουσες και εκπαιδευτικούς - Real.gr

Ο αριθμός των μαθητών στη Γερμανία θα συνεχίσει να αυξάνεται σημαντικά έως και το 2032, γεγονός το οποίο οφείλεται στη μετανάστευση.

Η πολιτεία καλείται τα επόμενα χρόνια να αντιμετωπίσει αυξημένες ανάγκες σε σχολικές αίθουσες και σε διδακτικό προσωπικό, αλλά και την ανάγκη μετασχηματισμού του σχολικού συστήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μόνιμης Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού των ομόσπονδων κρατιδίων (ΚΜΚ), ο αριθμός των μαθητών θα αυξηθεί από περίπου 11,2 εκατομμύρια το 2024 σε 1,8 εκατομμύρια το 2032. Οι επιπλέον 600.000 μαθητές θα χρειαστούν 24.000 νέες σχολικές αίθουσες ή 1.200 σχολεία, επισημαίνει η ΚΜΚ, η οποία σημειώνει επίσης ότι μετά το 2032 ο αριθμός των μαθητών αναμένεται να σημειώσει κάμψη και να φθάσει στα 11,3 εκατομμύρια το 2040. Το ποσοστό γεννήσεων στην Γερμανία έχει μειωθεί αισθητά μετά το 2022 και η αύξηση οφείλεται κυρίως στα παιδιά των μεταναστών, ενώ η πρόβλεψη λαμβάνει υπ’ όψιν και 230.000 παιδιά ουκρανικής καταγωγής.

Όπως αναφέρουν τα κρατίδια, υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Στα δυτικά κρατίδια ο αριθμός των μαθητών θα φθάσει στην κορύφωσή του το 2033 με αύξηση κατά 8% σε σχέση με το 2024, ενώ στα ανατολικά αναμένεται μείωση και μάλιστα άνω του 16% έως το 2040. Μείωση σχεδόν κατά 5% προβλέπεται έως το 2040 και για τις πόλεις-κρατίδια, όπως το Βερολίνο και το Αμβούργο. Συνολικά, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 9% έως το 2040, ενώ η δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα εξακολουθήσει να ενισχύεται, με αύξηση κατά 10% το 2040 σε σχέση με το 2024.

«Πρέπει να χαράξουμε ήδη σήμερα την πορεία μας. Με επαρκή αριθμό εκπαιδευτικών, σύγχρονες υποδομές και αξιόπιστο ψηφιακό εξοπλισμό. Η εκπαίδευση είναι το θεμέλιο για την κοινωνική συνοχή και το μέλλον της οικονομίας», δήλωσε η πρόεδρος της ΚΜΚ και υπουργός Παιδείας του Μεκλεμβούργου-Πομερανίας Σιμόνε Όλντενμπουργκ στο ARD.

Σύμφωνα με τον Ρότζερ Σπίντλερ από το Ινστιτούτο του Μέλλοντος στην Φρανκφούρτη, το σχολείο του αύριο θα είναι πιο ευέλικτο, πιο συνεργατικό και πιο εξατομικευμένο. Ο ίδιος μιλάει στο mdr για «σημείο καμπής» στο οποίο βρίσκεται το γερμανικό σχολείο, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό και σε ψηφιακά μέσα. Η ΚΜΚ εκτιμά ότι έως το 2035 θα υπάρχουν στην Γερμανία περίπου 50.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε εθνικό επίπεδο από όσοι χρειάζονται πραγματικά και οι ελλείψεις αφορούν κυρίως όλα τα σχολεία εκτός από τα δημοτικά και τα γυμνάσια.

Πιο αισιόδοξος εμφανίζεται ο διευθυντής του Ινστιτούτου του Λάιμπνιτς για την Έρευνα και την Πληροφορία σχετικά με την Εκπαίδευση (DIPF) Κάι Μάατς, ο οποίος υποστηρίζει ότι το σχολικό σύστημα μετασχηματίζεται. «Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, αλλά μάλλον να το βλέπουμε ως πρόκληση. Υπάρχουν ακόμη μερικά σκληρά καρύδια που πρέπει να σπάσουμε, αλλά υπάρχουν εξελίξεις που δίνουν ελπίδες», δηλώνει στο mdr και αναφέρεται στο πρόγραμμα «StartChancen» (Ευκαιρίες Έναρξης), το οποίο συντονίζει και έχει ως στόχο την αποσύνδεση της ακαδημαϊκής επιτυχίας από το κοινωνικό υπόβαθρο και τη διασφάλιση μεγαλύτερης ισότητας ευκαιριών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος δεκαετίας και στηρίζει 4.000 σχολεία που εφαρμόζουν πρότυπες πρακτικές. «Η επιθυμία για αλλαγές είναι αισθητή στο σχολικό σύστημα. Αλλά αυτό απαιτεί δημιουργικότητα, την απαραίτητη ελευθερία για τα σχολεία και το θάρρος να αμφισβητηθεί το υπάρχον πλαίσιο», σημειώνει ο κ. Σπίντλερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ