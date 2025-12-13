Γερμανία: Αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροπλάνου - Πέρασε «ξυστά» από σταθμευμένα ΙΧ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Εντυπωσιακή αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε μικρό αεροπλάνο το απόγευμα της Παρασκευής στο κέντρο της πόλης Μάνχαϊμ στη δυτική Γερμανία.

Το αεροπλάνο κατέληξε να ακινητοποιηθεί στη μέση πολυσύχναστου δρόμου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Το αεροπλάνο πέρασε «ξυστά» ανάμεσα από σταθμευμένα αυτοκίνητα

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής εφημερίδας Mannheimer Morgen, ο πιλότος κατάφερε λίγο πριν τη συντριβή του αεροπλάνου να πετάξει ανάμεσα από δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Το αεροσκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές, ωστόσο δεν προσέκρουσε σε άλλα οχήματα ή πεζούς.

Στο μονοκινητήριο αεροπλάνο επέβαιναν δύο άνδρες και μία γυναίκα, που κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από τα συντρίμμια. Ο πιλότος υπέστη ελαφρά τραύματα, ενώ, για προληπτικούς λόγους, και οι τρεις μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Πιθανή βλάβη στον κινητήρα

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, εξετάζεται το ενδεχόμενο βλάβης στον κινητήρα του αεροπλάνου, η οποία φέρεται να προκάλεσε την αναγκαστική προσγείωση. Σύμφωνα με την πλατφόρμα flightradar24, το αεροπλάνο είχε απογειωθεί στις 15:59 τοπική ώρα, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε περίπου ένα λεπτό αργότερα.

Το συμβάν έλαβε χώρα στη λεωφόρο Neckarauer Straße, κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Μάνχαϊμ. Δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο. Ο δρόμος έκλεισε προσωρινά και στα δύο ρεύματα, ενώ αργότερα αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία. Τα τραμ διέρχονταν από το σημείο με πολύ χαμηλή ταχύτητα.

Δείτε το βίντεο: