Γερμανία: Αναποτελεσματική η πολιτική Μερτς για τη μετανάστευση, λέει ειδική - Real.gr

Η πολιτική για τη μετανάστευση που εφαρμόζει η κυβέρνηση συνασπισμού υπό τους συντηρητικούς με επικεφαλής τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ελάχιστη επίπτωση έχει όσον αφορά τον αριθμό των αιτούντων άσυλο στη Γερμανία, σύμφωνα με την ερευνήτρια Βικτόρια Ρίτιγκ.

Η απότομη μείωση του αριθμού των αιτήσεων για τη χορήγηση ασύλου σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά ήταν πολύ περισσότερο αποτέλεσμα της αλλαγής της πολιτικής κατάστασης στη Συρία και διεθνών συμφωνιών παρά της εθνικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μερτς, σημείωσε η κ. Ρίτιγκ χθες Τρίτη.

Η κ. Ρίτιγκ, επικεφαλής του κέντρου για τη μετανάστευση στο γερμανικό συμβούλιο διεθνών σχέσεων (DGAP), έκανε τις παρατηρήσεις αυτές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Νυρεμβέργη για τη μετανάστευση που οργανώθηκε από την ομοσπονδιακή υπηρεσία για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες (BAMF).

Σύμφωνα με τους αριθμούς της BAMF, τους πρώτους δέκα μήνες του 2025 οι υποβληθείσες αιτήσεις για τη χορήγηση ασύλου που καταχωρήθηκαν στη Γερμανία ήταν 142.495, ανάμεσά τους 97.277 που υποβλήθηκαν για πρώτη φορά — αυτός ο τελευταίος αριθμός είναι μειωμένος κατά περίπου το ήμισυ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς.

Από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο, πριν από την αλλαγή κυβέρνησης τον Μάιο, ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για πρώτη φορά είχε μειωθεί κατά περίπου 43%.

Σύμφωνα με την κ. Ρίτιγκ, ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για πρώτη φορά παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος. Ωστόσο, αν συμπεριληφθούν οι αιτήσεις που είχαν ήδη καταθέσει έγγραφα, ο συνολικός αριθμός διπλασιάζεται.

Πολλές Αφγανές υπέβαλαν νέες αιτήσεις διότι φοβούνται πως θα απολέσουν το καθεστώς διεθνούς προστασίας που απολαύουν και θα απελαθούν, επισήμανε η ειδική.

Κατά τους αριθμούς της BAMF, οι επαναληφθείσες αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 153% σε ετήσια βάση.

Η κυβέρνηση του καγκελάριου Μερτς έχει αναγγείλει πως θα εφαρμόσει πολύ πιο σκληρή πολιτική όσον αφορά τη μετανάστευση, ιδίως απορρίπτοντας αιτήσεις για τη χορήγηση ασύλου, πάνω απ’ όλα προσώπων με ποινικό μητρώο.

Για τη Βικτόρια Ρίτιγκ, η απόφαση να διώχνονται πρόσφυγες και μετανάστες στα σύνορα δεν είχε ουσιαστική επίπτωση. Ανήλθαν σε περίπου 1.000 τους πρώτους έξι μήνες της νέας κυβέρνησης, ήταν με άλλα λόγια περίπου έξι την μέρα κατά μέσο όρο.

Η νέα πολιτική έχει υψηλά κόστη στα σύνορα και δεν μοιάζει να έχει αποτέλεσμα, ως σήμερα τουλάχιστον.

«Η λεγόμενη αντιστροφή της μετανάστευσης δεν έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματική αν αποτιμηθεί με βάση αριθμούς», επέμεινε η κ. Ρίτιγκ.

Συνηγόρησε υπέρ περισσότερων διεθνών συμφωνιών, φέροντας ως παράδειγμα αυτή που κλείστηκε ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τυνησία το 2023.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa