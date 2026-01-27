Γερμανία: Χαιρετίζει την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας, κινητήρα «ανάπτυξης και απασχόλησης» - Real.gr

Quantcast
Γερμανία: Χαιρετίζει την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας, κινητήρα «ανάπτυξης και απασχόλησης»
Γερμανία: Χαιρετίζει την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας, κινητήρα «ανάπτυξης και απασχόλησης»

12:00, 27/01/2026
Γερμανία: Χαιρετίζει την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας, κινητήρα «ανάπτυξης και απασχόλησης»

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Γερμανία χαιρέτισε σήμερα τη σύναψη μιας ευρείας εμπορικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ινδία, μια συνθήκη που αναμένεται να δημιουργήσει «ανάπτυξη» και «απασχόληση», ενισχύοντας παράλληλα τα δύο μέρη έναντι της Κίνας και των ΗΠΑ.

«Η Ευρώπη και η Ινδία συνδέονται δια της οικονομικής ισχύος τους, της ικανότητας καινοτομίας τους και κοινών συμφερόντων. Η συμφωνία αυτή δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και ποιοτικής απασχόλησης», εξέφρασε την ικανοποίησή του σε ανακοίνωση ο γερμανός υπουργός Οικονομικών και αντικαγκελάριος Λαρς Κλινγκμπάιλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ανοίγει μια «νέα σελίδα της ευρωπαϊκης εμπορικής πολιτικής», ενώ εκτιμά ότι η ΕΕ «υπολογίζει στο άνοιγμα, την αξιοπιστία και τις ισχυρές συμπράξεις αυτή την περίοδο των αναταράξεων».

Η VDA, κύρια ομοσπονδία της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή της για τη συμφωνία, καθώς οι ινδικοί δασμοί στα οχήματα «made in Europe» πρόκειται να μειωθούν από 110% σε 10%.

Πρόκειται για μια πρόβλεψη σημαντική για τις δύο περιφέρειες, ιδιαίτερα για τη Γερμανία, χώρα εξαγωγό, και για τις επιχειρήσεις της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Περίπου 70% των θέσεων απασχόλησης στη γερμανιή αυτοκινητοβιομηχανία είναι εξασφαλισμένες λόγω των σημαντικών εξαγωγών. Είναι η βάση της ευημερίας μας», επισήμανε η επικεφαλής της VDA Χίλντεγκαρντ Μίλερ, σύμφωνα με σχόλιο που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ίδια ζήτησε επίσης «να επικυρωθεί γρήγορα» η συνθήκη ώστε να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ.

Η συμφωνία, αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που διάρκεσαν 20 χρόνια, πρόκειται να επιτρέψει στα δύο μέρη να προστατευθούν καλύτερα από τον κινεζικό ανταγωνισμό και από τον αντίκτυπο του πολέμου των τελωνειακών δασμών που άρχισαν οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιν βρίσκονται στην Ινδία για να την υπογράψουν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

