Γερμανία: Δικαστήριο έκρινε ένοχο Αμερικανό για το ότι προσέφερε ευαίσθητες πληροφορίες στην Κίνα - Real.gr

Γερμανία: Δικαστήριο έκρινε ένοχο Αμερικανό για το ότι προσέφερε ευαίσθητες πληροφορίες στην Κίνα

15:10, 11/02/2026
Αμερικανός πολίτης κρίθηκε σήμερα ένοχος από γερμανικό δικαστήριο για το ότι σχεδίαζε να δώσει ευαίσθητες αμερικανικές στρατιωτικές πληροφορίες στην Κίνα.

Ο 39χρονος άνδρας αρχικά εργαζόταν για το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, πριν εργαστεί για πολίτη, εργολάβο σε αμερικανική στρατιωτική βάση στη Γερμανία, σύμφωνα με το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο του Κόμπλεντς.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο άνδρας είχε έλθει σε επαφή κατ’ επανάληψη με τις κινεζικές αρχές το 2024 για να προσφέρει ευαίσθητες αμερικανικές στρατιωτικές πληροφορίες, καταδικάζοντάς τον σε φυλάκιση δύο ετών και οκτώ μηνών.

Συνελήφθη στις 7 Νοεμβρίου 2024, πριν υπάρξει διαρροή ευαίσθητων δεδομένων, σύμφωνα με τον δικαστή.

Οι ενέργειές του είχαν ως κίνητρο μια διαμάχη με τον αμερικανικό στρατό, μεταξύ άλλων για υποτιθέμενη απάτη τιμολόγησης.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι είχε αναφέρει τα ζητήματα αυτά στον εργοδότη του και στις αμερικανικές αρχές, αλλά είπε ότι προχώρησε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα όταν αισθάνθηκε ότι δεν τον άκουγαν.

Οι κινεζικές αρχές δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις πληροφορίες που προσέφερε, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ – dpa – Reuters

