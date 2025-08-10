Γερμανία - Δημοσκοπήσεις: Μεγαλώνει η δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση και προσωπικά για τον καγκελάριο Μερτς - Real.gr

Απογοητευτικά είναι για τον κυβερνητικό συνασπισμό τα ευρήματα νέας δημοσκόπησης, η οποία διενεργήθηκε με αφορμή την συμπλήρωση 100 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η άνοδος των ποσοστών δυσαρέσκειας για το έργο της κυβέρνησης είναι ραγδαία, ενώ τα ποσοστά των κυβερνώντων κομμάτων δεν θα αρκούσαν αθροιστικά σήμερα για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της κυριακάτικης έκδοσης της εφημερίδας Bild, η Χριστιανική Ένωση προηγείται με ποσοστό 27% — χωρίς μεταβολή από την προηγούμενη μέτρηση, αλλά 1,6 εκατοστιαίες μονάδες κάτω από το τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα.

Στην δεύτερη θέση παραμένει η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) με 25%, ενώ ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), σταθερά στο 15%, όπως και οι Πράσινοι στο 11%. Η Αριστερά χάνει μία μονάδα και περιορίζεται στο 9%.

Χαρακτηριστικό της εικόνας που αναδεικνύεται από την έρευνα του INSA είναι το γεγονός ότι τα κόμματα του σημερινού κυβερνητικού συνασπισμού συγκεντρώνουν 42%, δύο μονάδες λιγότερο από το ελάχιστο ποσοστό που απαιτείται για την κυβερνητική πλειοψηφία.

Το Κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP) και η Συμμαχία «Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) βρίσκονται σταθερά στο 4%, ωστόσο ο επικεφαλής του INSA Χέρμαν Μπίνκερτ σχολιάζει στην εφημερίδα ότι «δεν θα πρέπει να τα ξεγράψουμε ακόμη αυτά τα κόμματα».

Στο ερώτημα «είστε ικανοποιημένοι από το έργο της σημερινής κυβέρνησης;», το 60% απαντά αρνητικά. Ενδεικτικά, στις 6 Ιουλίου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 44%. Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 27%.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, σε δημοσκόπηση για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, τα ποσοστά ικανοποίησης από το έργο της κυβέρνησης έφθαναν μόλις το 29%, ενώ το 65% δήλωνε δυσαρεστημένο από το έργο του ίδιου του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

