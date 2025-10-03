Γερμανία: Έκλεισε ξανά, για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες, το αεροδρόμιο του Μονάχου - Real.gr

Το αεροδρόμιο του Μονάχου έκλεισε και πάλι απόψε, επειδή θεάθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή, σύμφωνα με τον πιλότο ενός αεροσκάφους, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι έχουν κλείσει και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης, ωστόσο «δεν ήταν ακόμη σαφής» ο λόγος.

Είναι η δεύτερη φορά που κλείνει το αεροδρόμιο του Μονάχου μέσα σε 24 ώρες.

Ο πιλότος ενός αεροσκάφους που επρόκειτο να αναχωρήσει για το Λονδίνο, όμως η πτήση ακυρώθηκε, είπε στους επιβάτες ότι έχουν σηκωθεί ελικόπτερα της αστυνομίας.