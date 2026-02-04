Γερμανία: Ενός λεπτού σιγή στους σιδηροδρόμους για τον βίαιο θάνατο του ελεγκτή - Real.gr

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στις 16:00 (ώρα Ελλάδος) σε όλα τα τρένα και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Γερμανίας, στη μνήμη του ελεγκτή, ο οποίος τη Δευτέρα το βράδυ δέχθηκε επίθεση από επιβάτη σε περιφερειακό τρένο μεταξύ Ρηνανίας-Παλατινάτου και Ζάαρλαντ.

Ως ύποπτος έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί Έλληνας υπήκοος 26 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 36χρονος Σερκάν Τσ. δέχθηκε το βράδυ της Δευτέρας επίθεση από τον 26χρονο, κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων σε περιφερειακό τρένο, το οποίο είχε μόλις αναχωρήσει από τον σταθμό Λάντστουλ, κοντά στην πόλη Καϊζερσλάουτερν της Ρηνανίας-Παλατινάτου, με προορισμό το Χόμπουργκ στο Ζάαρλαντ. Ο ελεγκτής ζήτησε τα εισιτήρια παρέας τεσσάρων ατόμων ηλικίας 20-30 ετών και αμέσως ξέσπασε αντιπαράθεση, καθώς τουλάχιστον το ένα άτομο δεν διέθετε έγκυρο εισιτήριο. «Ο Σερκάν Τσ. σκοτώθηκε εν ώρα υπηρεσίας. Αφήνει πίσω του σύζυγο και δύο παιδιά. Η νεκροψία του θανόντος έχει προγραμματιστεί για σήμερα», ανακοινώθηκε από την Εισαγγελία. Ο δράστης συνελήφθη στο σημείο του περιστατικού και, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, «είναι Έλληνας πολίτης χωρίς μόνιμη κατοικία στην Γερμανία και χθες οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε την προφυλάκισή του και τη διεξαγωγή έρευνας για απόπειρα ανθρωποκτονίας».

«Αυτός ο τραγικός θάνατος με αφήνει άφωνη και βαθιά θλιμμένη. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Σερκάν Τσ., στους φίλους του και στους συναδέλφους του. Εμείς στην Deutsche Bahn καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την φρικτή πράξη βίας και τον εντελώς παράλογο θάνατο του συναδέλφου μας. Πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε γιατί συνεχίζουν να συμβαίνουν τέτοιες εκρήξεις βίας. Εμείς – οι πολιτικοί, η κοινωνία – πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Σήμερα είναι μια μαύρη μέρα για όλους τους εργαζόμενους στους σιδηροδρόμους της χώρας. Εμείς στην Deutsche Bahn θρηνούμε», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος των Γερμανικών Σιδηροδρόμων. Η DB ανακοίνωσε επίσης ότι στις 16:00 (ώρα Ελλάδος) θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλα τα τρένα και τους σταθμούς της χώρας.

«Βαθιά σοκαρισμένος» δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ρηνανίας-Παλατινάτου Αλεξάντερ Σβάιτσερ, κάνοντας λόγο για «φριχτή βία εναντίον κάποιου που απλώς έκανε τη δουλειά του». Αυτή η πράξη «έχει συγκλονίσει ολόκληρη την σιδηροδρομική κοινότητα και αποτελεί μια τρομερή έκφραση της μακροχρόνιας αύξησης της επιθετικότητας και της βίας εναντίον των ελεγκτών τρένων», πρόσθεσε και ζήτησε καλύτερη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων για την προστασία μηχανοδηγών, ελεγκτών και επιβατών. Η ομοσπονδιακή υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» της για το περιστατικό και τόνισε ότι «η ανθρωποκτονία υπόκειται σε αυστηρές ποινές σύμφωνα με τον ποινικό μας κώδικα και ο δράστης θα λογοδοτήσει για αυτήν την πράξη».

Από την πλευρά των αστυνομικών, ο επικεφαλής του συνδικάτου Αντρέας Ρόσκοπφ μίλησε στην BILD για μια «νέα διάσταση της βίας» και ζήτησε αύξηση του προσωπικού τόσο στην αστυνομία όσο και στην ασφάλεια της DB. «Είναι πλέον απαραίτητες οι ολοκληρωμένες περιπολίες τριών αξιωματικών, παρακολούθηση με κάμερα που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη και σαφείς εξουσίες. Τα λόγια από τους υπευθύνους δεν είναι πλέον αποδεκτά», δήλωσε ο κ. Ρόσκοπφ. «Επιτήρηση με κάμερες, διπλές περιπολίες, ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλειας, έλεγχοι αποσκευών – το πλήρες πακέτο», ζήτησε ο πρωθυπουργός της Σαξονίας – ‘Ανχαλτ Σβεν Σούλτσε για τους επιβάτες των τρένων. «Αυτή η νοοτροπία υπνηλίας πρέπει να σταματήσει», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν πρέπει να ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό», δήλωσε ο επικεφαλής του σιδηροδρομικού σωματείου EVG Μάρτιν Μπούρκερτ: Martin Burkert (61), «Είμαστε σοκαρισμένοι και θρηνούμε τον συνάδελφό μας. Σήμερα, η σιδηροδρομική οικογένεια παραμένει ακίνητη. Και από αύριο, θα αυξήσουμε ακόμη περισσότερο την πίεση. Αυτή η βάναυση επίθεση πρέπει τώρα να υποκινήσει μια αλλαγή τρόπου σκέψης. Αναμένουμε από τους πολιτικούς να λάβουν άμεσα μέτρα για μεγαλύτερη ασφάλεια», υπογράμμισε.

«Σεβασμό, ακόμη και όταν έχουμε εκνευριστεί», ζητά με άρθρο γνώμης της η εφημερίδα BILD και τονίζει ότι ο άτυχος ελεγκτής έχασε τη ζωή του ενώ «έκανε απλώς τη δουλειά του». Ο αρθρογράφος σημειώνει ακόμη ότι οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να συμπεριφερθούν όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με τέτοια περιστατικά. «Το θέμα δεν είναι ένας ψευτοηρωισμός, αλλά ο σεβασμός που οφείλουμε, ακόμη και προς εκείνους που μπορεί να μας ενοχλούν. Όπως εμείς θέλουμε να φτάσουμε ασφαλείς στον προορισμό μας, το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και για το προσωπικό των τρένων (…) Δεν γνωρίζουμε τι θα είχε συμβεί αν ο Σερκάν Τσ. είχε δεχθεί βοήθεια, αλλά την επόμενη φορά θα πρέπει να ξέρουμε τι να κάνουμε: να παρέμβουμε, διότι αν δεν το κάνουμε, τότε συμμετέχουμε κι εμείς στην ηθική κατάπτωση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ