Quantcast
Κλειστό το αεροδρόμιο του Μονάχου: Εντοπίστηκαν drones - Χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένοι - Real.gr
real player

Κλειστό το αεροδρόμιο του Μονάχου: Εντοπίστηκαν drones – Χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένοι

03:00, 04/10/2025
Κλειστό το αεροδρόμιο του Μονάχου: Εντοπίστηκαν drones – Χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένοι

Τουλάχιστον δύο drones εντόπισε η αστυνομία στην περιοχή του αεροδρομίου του Μονάχου, το οποίο έκλεισε προληπτικά από τις 21:28 (τοπική ώρα), επηρεάζοντας περίπου 6.500 ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της ομοσπονδιακής αστυνομίας στο Μόναχο, δύο περιπολικά παρατήρησαν drones ταυτόχρονα πάνω από τον βόρειο και από τον νότιο διάδρομο του αεροδρομίου. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη άλλαξαν αμέσως πορεία και εξαφανίστηκαν χωρίς να καταστεί εφικτή η αναγνώρισή τους και δεν είναι σαφές ούτε καν το μέγεθός τους.

Στο αεροδρόμιο, το οποίο εκτός απροόπτου θα επαναλειτουργήσει στις 05:00, διανυκτερεύουν εκατοντάδες ταξιδιώτες, των οποίων οι πτήσεις είτε ακυρώθηκαν είτε αναβλήθηκαν. Συνολικά, 23 εισερχόμενες πτήσεις εξετράπησαν προς τα αεροδρόμια της Στουτγκάρδης και της Νυρεμβέργης, ενώ 12 ακόμη ακυρώθηκαν. Από τις αναχωρήσεις, 46 πτήσεις ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν για σήμερα (Σάββατο). Σε πολλές περιπτώσεις, οι ταξιδιώτες είχαν ήδη επιβιβαστεί και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εκ νέου τα αεροσκάφη.

«Όπως και την προηγούμενη νύχτα, το αεροδρόμιο του Μονάχου, σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, παρείχε αμέσως βοήθεια στους επιβάτες στους τερματικούς σταθμούς. Στήθηκαν κρεβάτια κατασκήνωσης και παρέχονταν κουβέρτες, ποτά και σνακ», ανακοίνωσε το αεροδρόμιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Γάζα: Οι συγγενείς των ομήρων χαιρετίζουν τη δήλωση Τραμπ και καλούν τον Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο

Γάζα: Οι συγγενείς των ομήρων χαιρετίζουν τη δήλωση Τραμπ και καλούν τον Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο

05:00 04/10
Ισραηλινά ΜΜΕ: Διατάχθηκε μείωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα στο «ελάχιστο»

Ισραηλινά ΜΜΕ: Διατάχθηκε μείωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα στο «ελάχιστο»

04:30 04/10
Τουρκικό ΥΠΕΞ : Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις εναντίον του λαού της Γάζας

Τουρκικό ΥΠΕΞ : Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις εναντίον του λαού της Γάζας

04:00 04/10
CBS News: Ο Νετανιάχου ενέκρινε άμεσα επίθεση με drones κατά του διεθνούς στολίσκου

CBS News: Ο Νετανιάχου ενέκρινε άμεσα επίθεση με drones κατά του διεθνούς στολίσκου

03:30 04/10
Κλειστό το αεροδρόμιο του Μονάχου: Εντοπίστηκαν drones - Χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένοι

Κλειστό το αεροδρόμιο του Μονάχου: Εντοπίστηκαν drones - Χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένοι

03:00 04/10
Η Χαμάς συμφώνησε στο σχέδιο ειρήνευσης - Τραμπ: «Το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς» - Ενόχληση Νετανιάχου

Η Χαμάς συμφώνησε στο σχέδιο ειρήνευσης - Τραμπ: «Το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς» - Ενόχληση Νετανιάχου

02:30 04/10
Robbie Williams: Δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο

Robbie Williams: Δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο

02:00 04/10
Ισραηλινά ΜΜΕ: Έκπληκτος ο Νετανιάχου από τη δήλωση Τραμπ - Θεωρεί την απάντηση της Χάμας απόρριψη του σχεδίου

Ισραηλινά ΜΜΕ: Έκπληκτος ο Νετανιάχου από τη δήλωση Τραμπ - Θεωρεί την απάντηση της Χάμας απόρριψη του σχεδίου

01:30 04/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved