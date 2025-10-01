Quantcast
Γερμανία: Επιθεώρηση κρίσιμων υποδομών και εγκαταστάσεων πραγματοποιούσαν τα drones πάνω από το Κίελο - Real.gr
real player

Γερμανία: Επιθεώρηση κρίσιμων υποδομών και εγκαταστάσεων πραγματοποιούσαν τα drones πάνω από το Κίελο

12:15, 01/10/2025
Γερμανία: Επιθεώρηση κρίσιμων υποδομών και εγκαταστάσεων πραγματοποιούσαν τα drones πάνω από το Κίελο

ΠΗΓΗ: EPA/MAXYM MARUSENKO

Επιθεώρηση κρίσιμων υποδομών και εγκαταστάσεων εκτιμάται ότι πραγματοποιούσαν τα δύο drones που εντοπίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα πάνω από το Κίελο, στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν.

Όπως αποκαλύπτει το περιοδικό Der Spiegel, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα της αστυνομίας του κρατιδίου, οι αρχές ερευνούν την υποψία τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που εντοπίστηκαν την προηγούμενη Πέμπτη, να βρέθηκαν στην περιοχή προκειμένου να καταγράψουν πληροφορίες σχετικά με κρίσιμες υποδομές, περιλαμβανομένων των ναυτικών εγκαταστάσεων της Τhyssenkrup, ενός σταθμού παραγωγής ενέργειας, του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Κιέλου, της έδρας της κρατιδιακής κυβέρνησης και του διυλιστηρίου Χάιντε, το οποίο τροφοδοτεί το αεροδρόμιο του Αμβούργου με κηροζίνη. Σύμφωνα με το εσωτερικό σημείωμα, τα drones πετούσαν σε παράλληλες διαδρομές, προκειμένου να μετρήσουν με ακρίβεια τις επίγειες εγκαταστάσεις.

Παρόμοια περιστατικά με drones, τα οποία κινούνταν «συντονισμένα και σε σμήνος», καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα πάνω από βάση της Bundeswehr στο Μεκλεμβούργο – Δυτική Πομερανία και πάνω από τη ναυτική διοίκηση στο λιμάνι του Ροστόκ. Υπό το φως των νέων αναγκών, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε την δημιουργία κοινού κέντρου αντιτρομοκρατίας για την αστυνομία και τις ένοπλες δυνάμεις, με τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ να κάνει λόγο για «υψηλού επιπέδου» απειλή και να περιγράφει το έργο ως «επείγον».

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

14:04 29/09
Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

13:45 29/09
Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

13:44 29/09
Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

12:46 29/09
Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

12:30 29/09
Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

12:15 29/09
Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

12:07 29/09
Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

11:08 29/09
Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

11:00 29/09
Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

10:51 29/09
Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

10:30 29/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved