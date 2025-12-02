Γερμανία: Φορτίο με 20.000 φυσίγγια της Bundeswehr εκλάπη κατά τη μεταφορά του - Real.gr

Περίπου 20.000 φυσίγγια των ενόπλων δυνάμεων στη Γερμανία εκλάπησαν την προηγούμενη εβδομάδα κατά τη διάρκεια μεταφοράς τους από πολιτικό ταχυμεταφορέα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel και της δημόσιας τηλεόρασης MDR.

Τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το φορτίο αφαιρέθηκε από έναν μη φυλασσόμενο χώρο στάθμευσης κοντά στο Μαγδεμβούργο, ενώ ο οδηγός του οχήματος είχε σταθμεύσει και κοιμόταν σε παρακείμενο ξενοδοχείο. Η απώλεια έγινε αντιληπτή την επόμενη ημέρα, όταν το φορτηγό έφτασε σε στρατόπεδο της Σαξονίας-Άνχαλτ. Οι κανονισμοί για τη μεταφορά τέτοιων όπλων προβλέπουν ότι στο όχημα πρέπει να επιβαίνουν δύο οδηγοί, με τουλάχιστον τον έναν να παραμένει συνεχώς στο όχημα, κάτι που δεν τηρήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επιπλέον, ο οδηγός έκανε στάση εκτός προγραμματισμένης διαδρομής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών, ούτε για τον ακριβή τύπο ή την ποσότητα των πυρομαχικών που εκλάπησαν. Η αστυνομία αποκλείει το ενδεχόμενο να πρόκειται για τυχαίο γεγονός και εκτιμά ότι το φορτηγό παρακολουθούνταν από τους δράστες, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία της εκτός προγράμματος στάσης.