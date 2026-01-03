Γερμανία για Βενεζουέλα: «Μεγάλη ανησυχία» εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών - Real.gr

Με «μεγάλη ανησυχία» παρακολουθεί το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών τις τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα, αποφεύγοντας ωστόσο να τοποθετηθεί σχετικά με την ενέργεια των ΗΠΑ. Αντιδράσεις έρχονται ήδη από τα πολιτικά κόμματα.

«Παρακολουθούμε πολύ στενά και με μεγάλη ανησυχία την κατάσταση στην Βενεζουέλα. Το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε στενή επαφή με την πρεσβεία στο Καράκας», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου και έκανε λόγο για «κάπως ασαφή» κατάσταση σε περιοχές της χώρας. Η Γερμανία συντονίζεται στενά με τους εταίρους της, επισήμανε ο ίδιος εκπρόσωπος.

Ο ειδικός πάντως σε θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Ρόντεριχ Κιζεβέτερ δήλωσε στην εφημερίδα BILD ότι «με τον πρόεδρο Τραμπ, οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν οριστικά την τάξη που βασίζεται σε κανόνες και μας έχει διαμορφώσει από το 1945». Η Βενεζουέλα «μπορεί να μην είναι κράτος δικαίου, αλλά δεν είναι το Ιράν που απειλεί την ίδια την ύπαρξη γειτονικών χωρών όπως το Ισραήλ», πρόσθεσε ο κ. Κιζεβέτερ και σημείωσε ότι «το πραξικόπημα στη Βενεζουέλα σηματοδοτεί μια επιστροφή στο παλιό δόγμα των ΗΠΑ πριν από το 1940: μια νοοτροπία σφαιρών επιρροής όπου ισχύει το δίκαιο του ισχυρότερου και όχι το διεθνές δίκαιο». Εμείς οι Ευρωπαίοι «πρέπει σε μεγάλο βαθμό να απεξαρτηθούμε από τις ΗΠΑ και να τηρήσουμε και να επιβάλουμε το δίκαιο μέσω της ισχύος εντός της σφαίρας ευθύνης μας. Πρέπει να υποστηρίξουμε με σιγουριά εταίρους όπως ο Καναδάς και η Δανία, η οποία βρίσκεται υπό πίεση από τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία. Ο Τραμπ καταστρέφει τα τελευταία ίχνη εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ», τόνισε ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός.

Οξύτατη κριτική για την ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα άσκησε και ο ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) ‘Αντις Αχμέτοβιτς. «Αυτό που υποτίθεται ότι βλέπουμε εδώ είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη μετατόπιση στη διεθνή τάξη. Όταν χρησιμοποιείται στρατιωτική δύναμη χωρίς εντολή του ΟΗΕ, επιδιώκεται ανοιχτά η αλλαγή καθεστώτος και το διεθνές δίκαιο υποβιβάζεται, τότε ο νόμος της ζούγκλας αντικαθιστά όλο και περισσότερο το κράτος δικαίου», δήλωσε ο κ. Αχμέτοβιτς και υπογράμμισε ότι, εκτός από την επέμβαση στη Βενεζουέλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμπλέκεται επίσης σε «ενέργειες σε διεθνή ύδατα που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, γεωπολιτικές φαντασιώσεις για τη Γροιλανδία και σε ερήμην της Ευρώπης μυστικές συμφωνίες για το μέλλον της Ουκρανίας μαζί με τον επιτιθέμενο».

Ο ηγέτης του Αριστερού Κόμματος, Γιαν βαν ‘Ακεν, αντέδρασε επίσης έντονα στην αμερικανική επίθεση κατά της Βενεζουέλας: «Όποιος, όπως ο Τραμπ, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και έχει απαγάγει προέδρους, εμπλέκεται σε βάναυση κρατική τρομοκρατία», δήλωσε.

Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων Καταρίνα Ντρέγκε απαίτησε σαφή απάντηση από τη γερμανική κυβέρνηση. «Οι αεροπορικές επιδρομές συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επικίνδυνη στρατιωτική κλιμάκωση. Αναμένουμε επομένως από τη γερμανική κυβέρνηση να το καταδικάσει αυτό και να υποστηρίξει απερίφραστα την αποκλιμάκωση, την τήρηση του διεθνούς δικαίου και τον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας με τις ΗΠΑ», δήλωσε η κυρία Ντρέγκε στο δίκτυο RND.

Επιφυλακτική στάση τήρησε εκ μέρους της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) ο αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής Μάρκους Φρομάιερ: «Είμαστε θεμελιωδώς επικριτικοί απέναντι σε οποιαδήποτε παρέμβαση στην κυριαρχία άλλων κρατών και τηρούμε την αρχή της μη παρέμβασης. Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα των εκλογών στη Βενεζουέλα δεν αναγνωρίζονται διεθνώς, τα κόμματα της αντιπολίτευσης απαγορεύονται και αποκλείονται από τις εκλογές και η χώρα θεωρείται σημαντική πηγή λαθρεμπορίου κοκαΐνης στην Ευρώπη». Πρόσθεσε, επίσης, ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για μια τελική αξιολόγηση της κατάστασης.