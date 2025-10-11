Γερμανία: Η δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ «βασανίστηκε για ώρες» από την κόρη της - Προσπάθησε να της βάλει φωτιά στα μαλλιά με αποσμητικό - Real.gr

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε από την υιοθετημένη κόρη της η εκλεγμένη δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στην κοιλάδα του Ρουρ, Ίρις Στάλτσερ, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου .

Μιλώντας σε αστυνομικούς που ερευνούν την άγρια ​​επίθεση, η 57χρονη δήμαρχος της γερμανικής πόλης είπε ότι βασανίστηκε για ώρες μέσα στο υπόγειο του σπιτιού της, από την θετή κόρη της, προτού μαχαιρωθεί 13 φορές. Επιπλέον κατέθεσε ότι η 17χρονη προσπάθησε να βάλει φωτιά στα μαλλιά και τα ρούχα της χρησιμοποιώντας αποσμητικό, όπως αναφέρει η Bild.

Παρά το γεγονός ότι υπέστη επίσης σοβαρούς τραυματισμούς στο κρανίο της, η κατάσταση της Στάλτσερ παραμένει σταθερή, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή της.

Η υιοθετημένη κόρη είπε στους αστυνομικούς ότι ήθελε εκδίκηση, χωρίς να αποκαλύψει την αιτία. Η επίθεση έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου η υιοθετημένη κόρη φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα της με μαχαίρι, όπως ανέφεραν γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι οι απαντήσεις που έδωσε η Στάλτσερ στην αστυνομία «ενοχοποίησαν» την κόρη της, αφού οι Αρχές ανέκριναν αυτήν και τον 15χρονο υιοθετημένο γιο της.

Shocking new info released about the German mayor who was nearly stabbed to death a few days ago. Her 17-year-old adoptive daughter tortured her for hours and set her hair on fire but hasn’t been jailed because the assault has been classified as bodily harm instead of attempted… pic.twitter.com/FctGaju4Lz — Visegrád 24 (@visegrad24) October 10, 2025

Οι Γερμανοί αστυνομικοί βρήκαν επίσης ένα από τα μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση μέσα στο σακίδιο του 15χρονου.

Ένας γείτονας αποκάλυψε ότι άκουσε κραυγές λίγο πριν μαχαιρωθεί η δήμαρχος . «Μισή ώρα πριν προσγειωθεί το ελικόπτερο διάσωσης, άκουσα το αγόρι και τη μητέρα του να μαλώνουν. Κυριολεκτικά ούρλιαζαν ο ένας στον άλλον». Ο 15χρονος υιοθετημένος γιος του Στάλτσερ αρχικά είπε στην αστυνομία ότι βρήκε τη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους μετά την άγρια ​​επίθεση. Ισχυρίστηκε ότι «πολλοί άνδρες εμπλέκονταν στο μαχαίρωμα». Ωστόσο, η αστυνομία αργότερα διαπίστωσε ότι το περιστατικό είχε συμβεί μέσα.

Στο μεταξύ μεταξύ, οι εγκληματολογικοί ερευνητές ανακάλυψαν ότι είχε αφαιρεθεί μια μεγάλη κηλίδα αίματος – υποδεικνύοντας ότι έγιναν προσπάθειες αφαίρεσης αποδεικτικών στοιχείων.

Η Στάλτσερ είχε εκλεγεί δήμαρχος για την πόλη των 22.500 κατοίκων στην περιοχή του Ρουρ μόλις μετά από επαναληπτικές εκλογές στις 28 Σεπτεμβρίου.

Κέρδισε οριακά με 52,2% των ψήφων έναντι του κεντροδεξιού υποψήφιου των Χριστιανοδημοκρατών Φάμπιαν Κόνραντ Χάας.

Η θητεία της έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου.