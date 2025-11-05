Quantcast
Γερμανία: Ισόβια κάθειρξη σε νοσηλευτή που σκότωνε ασθενείς του - Real.gr
real player

Γερμανία: Ισόβια κάθειρξη σε νοσηλευτή που σκότωνε ασθενείς του

21:00, 05/11/2025
Γερμανία: Ισόβια κάθειρξη σε νοσηλευτή που σκότωνε ασθενείς του

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε σήμερα δικαστήριο του Άαχεν σε νοσηλευτή ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 10 ασθενών και την απόπειρα δολοφονίας άλλων 27.

Ο 44χρονος νοσηλευτής εργαζόταν σε νοσοκομείο του Βίρζελεν, κοντά στο Άαχεν, στο τμήμα παρηγορητικής φροντίδας ηλικιωμένων και σκότωνε τους ασθενείς χορηγώντας τους θανατηφόρες δόσεις μορφίνης και μιδαζολάμης.

Τα εγκλήματα διεπράχθησαν από τον Δεκέμβριο του 2023 έως και τον Μάιο του 2024 και από το δικαστήριο χαρακτηρίστηκαν ως «ιδιάζουσας σοβαρότητας», γεγονός το οποίο αποκλείει το ενδεχόμενο πρόωρης αποφυλάκισης έπειτα από 15 χρόνια.

Οι δικηγόροι του 44χρονου ζήτησαν την απαλλαγή του, επικαλούμενοι διαταραχή προσωπικότητας. Σύμφωνα πάντως με την Εισαγγελία του Άαχεν, έχουν πραγματοποιηθεί εκταφές περισσότερων ασθενών του καταδικασθέντος προκειμένου να διερευνηθούν εκ νέου τα αίτια θανάτου τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Βορίζια: Τη Δευτέρα η απολογία των τριών αδελφών - Ντοκουμέντα από τις βολίδες που τραυμάτισαν θανάσιμα τον 39χρονο

Βορίζια: Τη Δευτέρα η απολογία των τριών αδελφών - Ντοκουμέντα από τις βολίδες που τραυμάτισαν θανάσιμα τον 39χρονο

19:57 05/11
Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ και τρεις υπουργούς των ΗΠΑ για την ενέργεια - «Η Ελλάδα φυσική πύλη εισόδου του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη»

Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ και τρεις υπουργούς των ΗΠΑ για την ενέργεια - «Η Ελλάδα φυσική πύλη εισόδου του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη»

21:09 05/11
Πτώση σοβάδων σε σχολείο στο Πόρτο Ράφτη - Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο μαθητές

Πτώση σοβάδων σε σχολείο στο Πόρτο Ράφτη - Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο μαθητές

18:55 05/11
Εξεταστική: Έκρηξη του Αλέξανδρου Αυλωνίτη για μια καραμέλα - «Με θεωρείτε ΑμΕΑ; Να το καταλάβω να πάω σπίτι μου»

Εξεταστική: Έκρηξη του Αλέξανδρου Αυλωνίτη για μια καραμέλα - «Με θεωρείτε ΑμΕΑ; Να το καταλάβω να πάω σπίτι μου»

17:22 05/11
Στη φυλακή ο 72χρονος προπονητής βόλεϊ για ασέλγεια σε βάρος 16χρονης μαθήτριας

Στη φυλακή ο 72χρονος προπονητής βόλεϊ για ασέλγεια σε βάρος 16χρονης μαθήτριας

16:30 05/11
«Με χρησιμοποιούσαν σαν σάκο του μποξ»: H μαρτυρία Ισραηλινής ομήρου στο Ιράκ - ΒΙΝΤΕΟ

«Με χρησιμοποιούσαν σαν σάκο του μποξ»: H μαρτυρία Ισραηλινής ομήρου στο Ιράκ - ΒΙΝΤΕΟ

20:48 05/11
Βορίζια: Επιτέθηκαν σε τηλεοπτικό συνεργείο μετά τη σύλληψη των τριών αδελφών - ΒΙΝΤΕΟ

Βορίζια: Επιτέθηκαν σε τηλεοπτικό συνεργείο μετά τη σύλληψη των τριών αδελφών - ΒΙΝΤΕΟ

18:40 05/11
Νότης Σφακιανάκης: «Έχει κλειστεί στον εαυτό του, δεν θέλει βοήθεια»

Νότης Σφακιανάκης: «Έχει κλειστεί στον εαυτό του, δεν θέλει βοήθεια»

14:30 05/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved