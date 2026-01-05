Γερμανία: Με διάλυση απειλείται ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο μετά την αποχώρηση του υπουργού Οικονομικών - Real.gr

Ο υπουργός Οικονομικών και αναπληρωτής πρωθυπουργός του Βρανδεμβούργου, Ρόμπερτ Κρούμπαχ, παραιτήθηκε πριν από λίγη ώρα από την «Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) και την κοινοβουλευτική του ομάδα, προκαλώντας τριγμούς στον κυβερνητικό συνασπισμό μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) και του BSW, ο οποίος κυβερνά το κρατίδιο από το 2024.

Ήδη πολλά στελέχη του BSW δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να αναλάβουν κυβερνητική θέση, ενώ φημολογείται ότι μαζί με τον κ. Κρούμπαχ θα αποχωρήσουν από το BSW και άλλοι βουλευτές, με το ερώτημα που τίθεται να είναι πώς θα ψηφίζουν στο εξής τόσο οι αποχωρούντες όσο και οι εναπομείναντες βουλευτές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, παρά την αποχώρησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του BSW, οι βουλευτές αρχικά θα εξακολουθήσουν να στηρίζουν τον συνασπισμό. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD, Μπγερν Λούτμαν εξέφρασε μάλιστα την επιθυμία να υποδεχτεί τους διαφωνούντες στο δικό του κόμμα. «Η κατάσταση είναι ρευστή», σημείωσε, αποκλείοντας ωστόσο το ενδεχόμενο διεξαγωγής νέων εκλογών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ