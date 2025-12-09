Γερμανία: ΜΚΟ καλούν την κυβέρνηση να τηρήσει την υπόσχεσή της και να επιτρέψει τη μετεγκατάσταση στη χώρα προσφύγων από το Αφγανιστάν - Real.gr

Quantcast
Γερμανία: ΜΚΟ καλούν την κυβέρνηση να τηρήσει την υπόσχεσή της και να επιτρέψει τη μετεγκατάσταση στη χώρα προσφύγων από το Αφγανιστάν

11:45, 09/12/2025
Περισσότερες από 250 μη κυβερνητικές οργανώσεις κάλεσαν εκ νέου σήμερα την κυβέρνηση της Γερμανίας να τηρήσει την υπόσχεσή της να υποδεχθεί 1.800 Αφγανούς που έφυγαν από τη χώρα τους όταν επέστρεψαν στην εξουσία οι Ταλιμπάν, οι οποίοι κινδυνεύουν να απελαθούν από το Πακιστάν.

«Περίπου 1.800 Αφγανές και Αφγανοί, που έχουν λάβει υπόσχεση υποδοχής από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, περιμένουν ακόμη να μεταφερθούν στη Γερμανία», καταγγέλλουν αυτές οι ΜΚΟ στην επιστολή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, μία ημέρα πριν την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μεταξύ των ΜΚΟ που υπογράφουν την επιστολή αυτή είναι η Διεθνής Αμνηστία, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW), οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF), η Terre des Hommes ή ακόμη η LSDV+, που υπερασπίζεται τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ζητούν από τους υπουργούς Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε οι Αφγανοί αυτοί να μεταφερθούν στη Γερμανία «πριν το τέλος του έτους», προκειμένου «να προστατευθούν από την απέλαση από το Πακιστάν» και «τις διώξεις των Ταλιμπάν».

Αυτοί οι Αφγανοί είτε εργάζονταν για τον γερμανικό στρατό στο Αφγανιστάν πριν την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία είτε θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν μεγάλο κίνδυνο διώξεων λόγω της ιδιότητάς τους (δημοσιογράφοι, δικηγόροι, υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων).

Εξάλλου, όπως υπογραμμίζουν οι ΜΚΟ, οι πρόσφυγες αυτοί έχουν δεσμευθεί να σέβονται «τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών» και τις «παγκόσμιες αξίες».

Η προηγούμενη κυβέρνηση της Γερμανίας είχε υποσχεθεί να υποδεχθεί τους πρόσφυγες αυτούς, προτού ο νυν καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς παγώσει το πρόγραμμα αυτό στο πλαίσιο της αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής.

Έκτοτε η δικαιοσύνη ανάγκασε τη γερμανική κυβέρνηση να δεχθεί κάποιους από αυτούς, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν στο Πακιστάν αναμένοντας να λάβουν βίζα και με τον φόβο ότι θα απελαθούν στο Αφγανιστάν.

Τις τελευταίες εβδομάδες η γερμανική κυβέρνηση πρότεινε χρήματα στους Αφγανούς που βρίσκονται στο Πακιστάν με αντάλλαγμα να πάψουν να ζητούν τη μετεγκατάστασή τους στη Γερμανία. Το υπουργείο Εσωτερικών είχε επισημάνει στις 18 Νοεμβρίου ότι 62 πρόσφυγες είχαν αποδεχθεί την πρόταση αυτή.

Γερμανία: ΜΚΟ καλούν την κυβέρνηση να τηρήσει την υπόσχεσή της και να επιτρέψει τη μετεγκατάσταση στη χώρα προσφύγων από το Αφγανιστάν

