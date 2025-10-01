Γερμανία: Ο ΥΠΕΞ Βάντεφουλ τονίζει πως στο σχέδιο για τη Γάζα υπάρχουν ερωτήματα που χρήζουν διευκρινίσεων - Real.gr

Quantcast
06:30, 01/10/2025
Γερμανία: Ο ΥΠΕΞ Βάντεφουλ τονίζει πως στο σχέδιο για τη Γάζα υπάρχουν ερωτήματα που χρήζουν διευκρινίσεων

Η Γερμανία είναι έτοιμη να υποστηρίξει ενεργά την υλοποίηση του σχεδίου που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με στόχο την ειρήνευση στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε χθες Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ωστόσο, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον όμιλο ΜΜΕ Funke, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας επισημαίνει πως το ειρηνευτικό σχέδιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα.

Ο Βάντεφουλ επεσήμανε πως υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά την εφαρμογή του σχεδίου, όπως το πώς θα κυβερνηθεί η Γάζα μελλοντικά, πώς θα διαφυλαχθεί η ασφάλεια, πώς θα αποκατασταθεί η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας και πώς θα οργανωθεί η ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα. Πρόκειται για μια «δύσκολη διαδικασία», υπογράμμισε.

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει μεταξύ άλλων τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας και τη διακυβέρνηση της περιοχής από μια μεταβατική επιτροπή παλαιστίνιων τεχνοκρατών υπό την εποπτεία διεθνούς οργάνου.

Ο Βάντεφουλ δήλωσε ότι η Γερμανία θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση επιχειρησιακών ζητημάτων. Σημείωσε πως το Βερολίνο έχει ήδη δεσμευτεί πως θα συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση της Γάζας, ενισχύοντας την παροχή κινήτρων για την επίτευξη συμφωνίας βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου.

Επισημαίνοντας πως αραβικές χώρες πιέζουν την παλαιστινιακή Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ, ο Βάντεφουλ είπε το βράδυ της Τρίτης στo ZDF ότι θα επισκεφθεί το Κατάρ την Κυριακή. «Πρέπει να αδράξουμε αυτήν τη μοναδική, ιστορική ευκαιρία», δήλωσε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών.

