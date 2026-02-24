Γερμανία: Οι εργαζόμενοι στα τοπικά δημόσια ΜΜΜ πραγματοποιούν 48ωρη απεργία την Παρασκευή και το Σάββατο - Real.gr

Το συνδικάτο Ver.di κάλεσε πριν από λίγο σε απεργία για την Παρασκευή και το Σάββατο τους εργαζόμενους στις τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες σε όλη τη Γερμανία. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, μετρό, λεωφορεία και τραμ αναμένεται να ακινητοποιηθούν.

Η απεργία έχει προγραμματιστεί να αρχίσει τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ενώ η κατάσταση δεν αναμένεται να έχει εξομαλυνθεί πριν από το πρωί της Κυριακής. Από την απεργία εξαιρούνται τα μαζικά μέσα μεταφορά της Κάτω Σαξονίας, όπου ισχύει συμφωνία μη απεργίας έως το τέλος Μαρτίου, ενώ αναμένονται οι αποφάσεις για την Βάδη-Βυρτεμβέργη, το Αμβούργο και την υπηρεσία Αμβούργου – Χολστάιν.

Στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, η Ver.di διεκδικεί σημαντικά καλύτερες συνθήκες εργασίας – μεταξύ άλλων μειωμένες ώρες εργασίας ανά εβδομάδα και λιγότερες ώρες βάρδιας-, μεγαλύτερα διαστήματα ανάπαυσης και υψηλότερα μπόνους για την εργασία τη νύχτα και τα Σαββατοκύριακα. «Προφανώς, οι εργοδότες εξακολουθούν να μην καταλαβαίνουν ότι ένα λειτουργικό σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών δεν μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα, παρά μόνο εάν βελτιώσουμε σημαντικά τις συνθήκες εργασίας τώρα. Οι συνάδελφοί μας χρειάζονται επειγόντως ανακούφιση – και οι εργοδότες χρειάζονται ένα σαφές μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε για τα αιτήματά μας», δήλωσε η αναπληρώτρια πρόεδρος του συνδικάτου, Κριστίνε Μπέλε.

Πρόκειται για τη δεύτερη εθνική απεργία στις κρατιδιακές συγκοινωνίες για τον τρέχοντα κύκλο συλλογικών διαπραγματεύσεων. Στην πρώτη, στις 2 Φεβρουαρίου, κινητοποιήθηκαν περίπου 100.000 εργαζόμενοι και σε μεγάλα τμήματα της χώρας οι τοπικές συγκοινωνίες παρέλυσαν, ενώ δημιουργήθηκε μεγάλη συμφόρηση στους δρόμους, εν μέσω μάλιστα σφοδρής κακοκαιρίας. Επιπλέον, σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, η απεργία στις συγκοινωνίες δεν συνιστά λόγο δικαιολογημένης απουσίας για τους μαθητές και τους εργαζόμενους.