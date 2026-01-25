Γερμανία: Οι μισοί ψηφοφόροι στη Βάδη-Βυρτεμβέργη υποστηρίζουν ότι τα άλλα κόμματα πρέπει να δουλέψουν με την Εναλλακτική για τη Γερμανία - Real.gr

Οι αριθμοί ανακοινώθηκαν μερικές μόλις εβδομάδες πριν οι κάτοικοι αυτού του πλούσιου κρατιδίου προσέλθουν στις 8 Μαρτίου στις κάλπες, σε μια χρονιά κατά την οποία περιφερειακές εκλογές θα διεξαχούν σε πέντε από τα 16 ομόσπονδα γερμανικά κρατίδια.
Η Εναλλακτική για τη Γερμανία, ένα αντιμεταναστευτικό και αντισυστημικό κόμμα, ήρθε δεύτερη στις γερμανικές εθνικές εκλογές του 2025, καταγράφοντας το καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα στην ιστορία της.
Η AfD έχει αυτή τη στιγμή ευρύ προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις στα ανατολικογερμανικά κρατίδια της Σαξωνίας-Άνχαλτ και του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας.
Όμως ενώ η πρώην Ανατολική Γερμανία αποτελούσε από καιρό προπύργιο του κόμματος, η AfD καταγράφει τώρα κέρδη και στη δυτική Γερμανία και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση των δημοσκοπήσεων στη Βάδη-Βυρτεμβέργη με 20%.
Τα κύρια γερμανικά κόμματα έχουν αποκλείσει οποιαδήποτε συνεργασία με την AfD ενώ το κόμμα παρακολουθεί η υπηρεσία αντικατασκοπείας ως ύποπτη εξτρεμιστική οργάνωση, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στη Βάδη-Βυρτεμβέργη.
Όμως οι αριθμοί που φθάνουν απ’ αυτό το νοτιοδυτικό κρατίδιο δείχνουν ότι η υποστήριξη των ψηφοφόρων στην πολιτική αυτή μειώνεται.
Περίπου 24% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση είπαν ότι τα κόμματα θα πρέπει να αποφασίζουν κατά περίπτωση πώς θα αντιμετωπίσουν την AfD, ενώ 26% είπαν ότι θέλουν τα άλλα κόμματα να θεωρούν την AfD εν δυνάμει εταίρο τους σε ενδεχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ