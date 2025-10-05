Γερμανία: Πρώτη η AfD και σε νέα δημοσκόπηση - Τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού στο χειρότερο ποσοστό τους από τις εκλογές - Real.gr

Πρώτη και μάλιστα με διαφορά δύο μονάδων αναδεικνύεται σε νέα δημοσκόπηση η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), με την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό της των τελευταίων έξι μηνών. Με τα δεδομένα της μέτρησης, ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός δεν θα είχε πλειοψηφία.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της Bild am Sonntag, η AfD μένει σταθερή στο 26%, ενώ CDU/CSU χάνουν μία μονάδα και περιορίζονται στο 24%. Στην Τρίτη θέση βρίσκεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 14% (-1) και ακολουθεί το Κόμμα της Αριστεράς με 12% (+1), το οποίο εκτοπίζει τους Πράσινους οι οποίοι περιορίζονται στο 11% (-1).

Με αυτά τα δεδομένα, ο συνασπισμός CDU/CSU-SPD θα συγκέντρωνε μόλις 38% – το χαμηλότερο ποσοστό από την ανάληψη των καθηκόντων του τον περασμένο Μάιο και επτά μονάδες κάτω από το αποτέλεσμα των ομοσπονδιακών εκλογών του Φεβρουαρίου, ενώ η μόνη ρεαλιστική συνεργασία εφόσον ισχύει ο αποκλεισμός της AfD θα ήταν μεταξύ CDU/CSU, SPD και Πρασίνων, με ποσοστό 49%.