Γερμανία: Ψηφίστηκαν οι αλλαγές στη στρατιωτική θητεία - Real.gr

Γερμανία: Ψηφίστηκαν οι αλλαγές στη στρατιωτική θητεία

14:30, 05/12/2025
Γερμανία: Ψηφίστηκαν οι αλλαγές στη στρατιωτική θητεία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με ψήφους 323 υπέρ, 272 κατά και μία αποχή υπερψηφίστηκε πριν από λίγο η νομοθεσία για τις αλλαγές στη στρατιωτική θητεία, με την οποία εισάγονται στοιχεία υποχρεωτικής στράτευσης σε περίπτωση που οι ανάγκες της Bundeswehr δεν καλύπτονται από τους εθελοντές.

Σε όλη τη χώρα πραγματοποιούνται ωστόσο σήμερα διαδηλώσεις μαθητών που αντιτίθενται στο νέο μοντέλο, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2027.

Μιλώντας στην Bundestag, ο υπουργός ‘Αμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD) υπερασπίστηκε τις αλλαγές, τονίζοντας ότι η Γερμανία «δεν προστατεύεται από μόνη της, αλλά αυτό πρέπει να το κάνουν άνθρωποι πρόθυμοι να την υπερασπιστούν και όχι απλώς να στέκονται στο περιθώριο περιμένοντας να το κάνουν άλλοι», ενώ έφερε το παράδειγμα της Σουηδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Κροατίας, οι οποίες, όπως είπε, «αντέδρασαν στην αλλαγή της κατάστασης απειλής και επανέφεραν κάποιας μορφής υποχρεωτικής θητείας». Αναφερόμενος στις διαδηλώσεις μαθητών, ο υπουργός ‘Αμυνας δήλωσε ότι, αν και παραμένει πεπεισμένος για την ορθότητα των νέων μέτρων, θεωρεί «υπέροχο» και το γεγονός ότι οι νέοι αντιδρούν, «επειδή αυτό δείχνει ότι ενδιαφέρονται, ότι είναι αφοσιωμένοι και ότι ξέρουν τι διακυβεύεται».

Σε πρόσφατη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov για λογαριασμό του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων (dpa), το 62% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι συμφωνεί λιγότερο ή περισσότερο με τα αρχικά κυβερνητικά σχέδια για εθελοντική στράτευση, ενώ το 31% ότι διαφωνεί. Με το τελικό νομοσχέδιο και την εισαγωγή υποχρεωτικής στράτευσης συμφωνεί το 53% και διαφωνεί το 37%.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, στα 18 τους χρόνια οι άνδρες υποχρεωτικά και οι γυναίκες εθελοντικά θα συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο, στο οποίο θα περιγράφουν μεταξύ άλλων τις δραστηριότητές τους, αλλά και το ενδιαφέρον τους για την στρατιωτική θητεία ή άλλες εθελοντικές υπηρεσίες. Θα ακολουθούν ιατρικές εξετάσεις και με βάση τα αποτελέσματά τους θα καταρτίζονται κατάλογοι με τους στρατεύσιμους, «προκειμένου η Bundeswehr να γνωρίζει ποιον μπορεί να καλέσει σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης ή επαναφοράς της υποχρεωτικής θητείας». Με τη νέα νομοθεσία επιχειρείται επίσης η στρατιωτική θητεία να καταστεί ελκυστικότερη ώστε οι ανάγκες να καλύπτονται κατά κύριο λόγο από εθελοντές, οι οποίοι, εφόσον δεσμεύονται για τουλάχιστον 12 μήνες, θα λαμβάνουν μικτές μηνιαίες αποδοχές 2.600 ευρώ. Στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του αριθμού των εν ενεργεία στρατιωτών από 183.000 σε 255.000 έως 270.000 έως το 2035 και η προσθήκη επιπλέον 200.000 εφέδρων.

