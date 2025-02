Γερμανία: Πυροβολισμοί έξω από δικαστήριο στο Μπίλεφελντ  - Αναφορές για τραυματίες - Real.gr

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από δικαστήριο του Μπίλεφελντ της Γερμανίας, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη δίκη για τον θάνατο πυγμάχου.

Σύμφωνα με την Bild, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι αρκετοί άνθρωποι κείτονται τραυματισμένοι, ενώ σε έναν κάνουν ανάνηψη.

#JUSTIN : Several injured in shooting in Bielefeld, Germany

Several people were injured in a shooting outside a courthouse in the western German city of Bielefeld.

Police have launched a manhunt for the attackers. “We are in the city center … as part of a larger police… pic.twitter.com/gJVErCYWQF

