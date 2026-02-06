Quantcast
Γερμανία: Σε λειτουργία επανέρχεται το αεροδρόμιο Βερολίνου – Συνεχίζονται τα προβλήματα από τον παγετό - Real.gr
real player

Γερμανία: Σε λειτουργία επανέρχεται το αεροδρόμιο Βερολίνου – Συνεχίζονται τα προβλήματα από τον παγετό

17:37, 06/02/2026
Γερμανία: Σε λειτουργία επανέρχεται το αεροδρόμιο Βερολίνου – Συνεχίζονται τα προβλήματα από τον παγετό

ΠΗΓΗ: Χ

Σύνοψη από το

  • Μετά από 16 ώρες πλήρους αποκλεισμού λόγω σφοδρού παγετού, το αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου ξεκίνησε τη σταδιακή επαναλειτουργία του. Ωστόσο, ακυρώθηκαν τα 3/4 των προγραμματισμένων πτήσεων, ενώ οι καθυστερήσεις συνεχίζονται.
  • Παρόμοια είναι η εικόνα και στις συγκοινωνίες, με τα τρένα και το μετρό να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και ακυρώσεις. Ο παγετός ευθύνεται επίσης για δεκάδες τροχαία με 20 τραυματισμούς και έναν θάνατο.
  • Ενώ προβλέπεται πρόσκαιρη άνοδος της θερμοκρασίας, η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για επιστροφή χιονοπτώσεων και παγωμένης βροχής από αύριο το βράδυ. Οι διοργανωτές της Berlinale εκφράζουν έντονη ανησυχία.

Μετά από 16 ώρες πλήρους αποκλεισμού λόγω σφοδρού παγετού, το αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου ξεκίνησε τη σταδιακή επαναλειτουργία του. Οι πρώτες προσγειώσεις και απογειώσεις σημειώθηκαν λίγο μετά το μεσημέρι, ωστόσο η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, ακυρώθηκαν τα 3/4 των προγραμματισμένων πτήσεων από χθες έως σήμερα, ενώ οι καθυστερήσεις συνεχίζονται λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας αποπάγωσης των αεροσκαφών.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, παρόμοια είναι η εικόνα και στις συγκοινωνίες, με τα τρένα και το μετρό να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και ακυρώσεις, καθώς ο πάγος έχει καλύψει τα υπέργεια τμήματα του δικτύου. Στο οδικό δίκτυο, ο αυτοκινητόδρομος μεταξύ Βερολίνου και Βρανδεμβούργου παρέμεινε κλειστός για έξι ώρες για τον καθαρισμό του οδοστρώματος. Ο παγετός των τελευταίων ημερών ευθύνεται για δεκάδες τροχαία με 20 τραυματισμούς, ενώ σημειώθηκε και ένας θάνατος άνδρα που έπεσε σε παγωμένη λίμνη όταν ο πάγος υποχώρησε.

Οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν ακόμη και τον Γερμανό Καγκελάριο, ο οποίος παρέμεινε καθηλωμένος για ώρες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα περιμένοντας άδεια απογείωσης. Παράλληλα, οι διοργανωτές της Berlinale (που ξεκινά στις 12 Φεβρουαρίου) εκφράζουν έντονη ανησυχία. Αν και η Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD) προβλέπει μια πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας σήμερα, προειδοποιεί ότι από αύριο το βράδυ επιστρέφουν οι χιονοπτώσεις, η παγωμένη βροχή και οι θερμοκρασίες υπό το μηδέν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Υπόθεση κατασκοπείας: Με τι ποινή κινδυνεύει ο Σμήναρχος - Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη

Υπόθεση κατασκοπείας: Με τι ποινή κινδυνεύει ο Σμήναρχος - Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη

17:44 06/02
Μεσσηνία: Νεκρός 45χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώμα και μπάζα

Μεσσηνία: Νεκρός 45χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώμα και μπάζα

18:11 06/02
Γιώργος Κακούσης: «Ολες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες» - Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

Γιώργος Κακούσης: «Ολες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς και ελέγξιμες» - Η ανάρτηση του δημοσιογράφου

16:33 06/02
Τραγωδία στη Χίο: Προθεσμία 24 ωρών για να απολογηθεί έλαβε ο Μαροκινός που έχει υποδειχθεί ως διακινητής

Τραγωδία στη Χίο: Προθεσμία 24 ωρών για να απολογηθεί έλαβε ο Μαροκινός που έχει υποδειχθεί ως διακινητής

17:22 06/02
Ποια 3 ζώδια θα δεχτούν μια ξαφνική συμπαντική ώθηση την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Ποια 3 ζώδια θα δεχτούν μια ξαφνική συμπαντική ώθηση την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

22:40 05/02
Κολυδάς: Σαν τον «καιρό της Μαρμότας...» – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

Κολυδάς: Σαν τον «καιρό της Μαρμότας...» – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

18:37 06/02
Αντώνης Καρυστινός: Η σπάνια εξομολόγηση για τη 10χρονη κόρη του – «Ο πόνος μου ήταν να μην ξεχάσω τις στιγμές αυτές»

Αντώνης Καρυστινός: Η σπάνια εξομολόγηση για τη 10χρονη κόρη του – «Ο πόνος μου ήταν να μην ξεχάσω τις στιγμές αυτές»

20:05 04/02
Παπασταύρου στον realfm: Υπογράφονται το δεύτερο 10ήμερο του Φεβρουαρίου οι τέσσερις συμβάσεις με την Chevron - Τι είπε για τον Κάθετο Διάδρομο

Παπασταύρου στον realfm: Υπογράφονται το δεύτερο 10ήμερο του Φεβρουαρίου οι τέσσερις συμβάσεις με την Chevron - Τι είπε για τον Κάθετο Διάδρομο

13:53 06/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved