Γερμανία: «Σημαντική επιτυχία για τη γερμανική και την ευρωπαϊκή οικονομία» η Mercosur, δηλώνουν οι Γερμανοί Βιομήχανοι - Real.gr

Ως «σημαντική επιτυχία για τη γερμανική και την ευρωπαϊκή οικονομία» χαιρετίζουν οι Γερμανοί βιομήχανοι την έγκριση της συμφωνίας Mercosur από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η υιοθέτηση της συμφωνίας Mercosur αποτελεί σημαντική επιτυχία για τη γερμανική και την ευρωπαϊκή οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύει την ικανότητά της να ενεργεί και στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ του ελεύθερου εμπορίου. Η συμφωνία αποδεικνύει ότι η ΕΕ μπορεί να αποτελέσει σημαντικό γεωστρατηγικό παράγοντα», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Ένωσης Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) Τάνια Γκένερ και επισήμανε ως συγκεκριμένα πλεονεκτήματα της συμφωνίας την κατάργηση των εμπορικών εμποδίων και την εξοικονόμηση περίπου τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως από δασμούς.

«Με περισσότερους από 750 εκατομμύρια ανθρώπους, δημιουργείται μία από τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο. Η πρόσβαση π.χ. σε κρίσιμες πρώτες ύλες όπως το λίθιο και ο χαλκός είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ηλεκτροκίνηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», ανέφερε η κυρία Γκένερ και τόνισε ότι η Ευρώπη «παραμένει υπό πίεση, καθώς οι ΗΠΑ και η Κίνα επεκτείνουν συστηματικά τις σφαίρες επιρροής τους». Η Mercosur «μπορεί επομένως να είναι μόνο η αρχή», υπογράμμισε η διευθύνουσα σύμβουλος του BDI και πρόσθεσε ότι «και η ΕΕ πρέπει να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις στρατηγικές της συνεργασίες και να αναπτύξει νέες αγορές και αυτό περιλαμβάνει τις εμπορικές συμφωνίες με την Ινδία και την Ινδονησία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ