Γερμανία: Σταδιακή είναι η αποκατάσταση λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου - Real.gr

Η αποκατάσταση της πτητικής λειτουργίας του αεροδρομίου του Μονάχου άρχισε σταδιακά από τις 07:00 σήμερα το πρωί, τοπική ώρα, μετά τη αναβολή των πρώτων πρωινών πτήσεων, με αφορμή τη θέαση drones κοντά στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου.

Munich Airport was closed again — for the second time in the past 24 hours. You already know the reason Drones of unknown origin were spotted nearby. "If we're not allowed to fly today, there will definitely be more stranded passengers than the 3,000 we had yesterday,"

Ο διαχειριστής του αεροδρομίου προειδοποίησε για το ενδεχόμενο διατάραξης του προγράμματος των πτήσεων στη διάρκεια της ημέρας, σε μία σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του.

Οι δύο διάδρομοι του αεροδρομίου του Μονάχου έκλεισαν το βράδυ της Παρασκευής για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, μετά από τη θέαση drones, προκαλώντας την κατεύθυνση αεροσκαφών σε άλλα αεροδρόμια ή την ακύρωση δεκάδων πτήσεων που επηρέασαν περίπου 6.500 επιβάτες.

Munich airport grounded by drone sightings for second day running

➡️ https://t.co/cHUN1lOBqS pic.twitter.com/E7Pwc5q67c — FRANCE 24 English (@France24_en) October 4, 2025





Το αεροδρόμιο είχε προγραμματιστεί ν’ ανοίξει στις 05:00 σήμερα νωρίς το πρωί, ενώ είχε συμβουλεύσει τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρίες τους για να ενημερώνονται σχετικά.