Quantcast
Γερμανία: Συμφωνία του κυβερνητικών εταίρων για μεταρρυθμίσεις σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, αυτοκινήτου και οδοποιίας - Real.gr
real player

Γερμανία: Συμφωνία του κυβερνητικών εταίρων για μεταρρυθμίσεις σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, αυτοκινήτου και οδοποιίας

12:15, 09/10/2025
Γερμανία: Συμφωνία του κυβερνητικών εταίρων για μεταρρυθμίσεις σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, αυτοκινήτου και οδοποιίας

Σε συμφωνία για μεταρρυθμίσεις στους κλάδους κοινωνικής πρόνοιας, οδοποιίας και αυτοκινήτου κατέληξε η κυβερνητική επιτροπή έπειτα από μαραθώνια συνεδρίαση.

Τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού (CDU, CSU, SPD) συμφώνησαν μεταξύ άλλων σε αυστηρότερους όρους για το βασικό κοινωνικό επίδομα, το οποίο θα μειώνεται σε κάθε ραντεβού που χάνει ο ενδιαφερόμενος με το γραφείο ευρέσεως εργασίας και θα ακυρώνεται μετά το τρίτο χαμένο ραντεβού. «Ενισχύουμε σημαντικά την υποχρέωση συνεργασίας και αυξάνουμε επίσης σημαντικά την πιθανότητα κυρώσεων», τόνισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Για αυστηροποίηση των κανονισμών «στο όριο του συνταγματικού» έκανε λόγο η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας (SPD).

Ο κλάδος της οδοποιίας θα ενισχυθεί με επιπλέον τρία δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να συντηρηθούν και να εκσυγχρονιστούν οι υποδομές σε αυτόν τον τομέα. «Όλα τα έργα, τα οποία είναι έτοιμα να ξεκινήσουν, θα προχωρήσουν και θα ολοκληρωθούν κανονικά», διαβεβαίωσε ο αρχηγός της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) Μάρκους Ζέντερ, ενώ ο υπουργός Οικονομικών και αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Λαρς Κλινγκμπάιλ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχει πλέον λόγος να μην προχωρήσει ένα κατασκευαστικό έργο».

Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης νέα, στοχευμένα κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με πρόγραμμα χρηματοδότησης το οποίο θα απευθύνεται σε νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, για την υποστήριξη της μετάβασης σε κλιματικά ουδέτερη κινητικότητα και χρήση οχημάτων χωρίς την εκπομπή ρύπων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved