Γερμανία: Συνελήφθη «Πολίτης του Ράιχ» ως ύποπτος για τον σχεδιασμό δολοφονίας πολιτικών - Real.gr

Τη σύλληψη άνδρα, που φέρεται να ανήκει στην οργάνωση «Πολίτες του Ράιχ» και να σχεδίαζε απόπειρες δολοφονίας πολιτικών - ανάμεσά τους οι πρώην καγκελάριοι Όλαφ Σολτς και 'Αγγελα Μέρκελ -, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, σύμφωνα με πληροφορίες των ARD, SWR, n-tv και Der Spiegel.

Σύμφωνα με τα δύο γερμανικά δημόσια δίκτυα, ο 49χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες, Δευτέρα, το βράδυ στο Ντόρτμουντ, προσπαθούσε το τελευταίο διάστημα να οργανώσει επιθέσεις μέσω του σκοτεινού διαδικτύου (Darknet). Στον ιστότοπο που είχε δημιουργήσει, με την ονομασία «Πολιτική Δολοφονιών» (Assassination Politics), ο ύποπτος εξηγούσε το σχέδιό του: αρχικά, ομοϊδεάτες του θα έπρεπε να δωρίσουν χρήματα σε κρυπτονόμισμα, ως «αμοιβή επικήρυξης», σε επαγγελματίες οι οποίοι θα αναλάμβαναν κατόπιν να σκοτώσουν «αντιφρονούντες» πολιτικούς. Οι αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως «σχέδιο εγκληματικής χρηματοδότησης τρομοκρατίας» και γι’ αυτό την ευθύνη έχει αναλάβει ο ομοσπονδιακός γενικός εισαγγελέας Γενς Ρόμελ.

Όπως μεταδίδει το ARD, ο συλληφθείς ήταν γνωστός στις αρχές από το 2020, όταν ως μέλος των Πολιτών του Ράιχ, οργάνωσης η οποία δεν αναγνωρίζει το γερμανικό κράτος, συμμετείχε σε διαμαρτυρίες κατά των μέτρων περιορισμού της πανδημίας και οι τελευταίες δραστηριότητές του στο Darknet εντοπίστηκαν από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος.

Ο Μάρτιν Σ., αναφέρει το ιδιωτικό δίκτυο n-tv, είναι Γερμανοπολωνός και είχε δημοσιεύσει στον ιστότοπό του «θανατικές ποινές» τις οποίες είχε επιβάλει ο ίδιος, πληροφορίες για «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» πιθανών θυμάτων, αλλά και οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών, ενώ, σύμφωνα με το Spiegel, η λίστα των «καταδικασθέντων σε θάνατο» περιλάμβανε περισσότερα από 20 ονόματα πολιτικών, μεταξύ των οποίων οι πρώην καγκελάριοι Όλαφ Σολτς και ‘Αγγελα Μέρκελ και πρώην ομοσπονδιακοί υπουργοί. Όπως επισημαίνει το περιοδικό, ο όρος Assassination Politics παραπέμπει στο κείμενο του ριζοσπαστικού αμερικανού αντικυβερνητικού ακτιβιστή Τζιμ Μπελ, ο οποίος τη δεκαετία του ’90 επιχειρηματολογούσε υπέρ μιας υποθετικής διαδικτυακής αγοράς μέσω της οποίας θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν ανώνυμα δολοφονίες διεφθαρμένων κυβερνητικών αξιωματούχων.